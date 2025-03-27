https://ria.ru/20250327/podzhog-2007590681.html

Во Владивостоке задержали обвиняемого в заказе поджога на автостоянке

Во Владивостоке задержали обвиняемого в заказе поджога на автостоянке - РИА Новости, 27.03.2025

Во Владивостоке задержали обвиняемого в заказе поджога на автостоянке

Полиция задержала заказчика и двух исполнителей поджога машины на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:46:00+03:00

2025-03-27T01:46:00+03:00

2025-03-27T02:08:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Полиция задержала заказчика и двух исполнителей поджога машины на стоянке во Владивостоке, где сгорели 22 автомобиля, сообщает УМВД России по Приморскому краю.По данным ведомства, рано утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание, огнем уничтожены полностью или частично 22 машины. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Источник сообщал РИА Новости, что к поджогу могут быть причастны двое. Корреспондент агентства с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения."В ходе расследования полицейскими установлено: двое жителей Владивостока согласились исполнить заказ на поджог автомобиля, припаркованного на улице Надибаидзе", — говорится в сообщении.Уточняется, что мужчины, вооружившись 5-литровой канистрой бензина, проследовали на место, облили заказанный автомобиль, подожгли перчатку и кинули ее в транспортное средство, после чего произошло возгорание. Выполнив заказ, мужчины получили деньги, пояснили в ведомстве."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены личности злоумышленников: ими оказались 39-летний и 49-летний жители Владивостока - исполнители преступления и 47-летний мужчина-заказчик. Все граждане ранее судимые… Злоумышленники задержаны", — отмечает полиция.

https://ria.ru/20250324/podzhog-2006860432.html

https://ria.ru/20250308/primore-2003783845.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток