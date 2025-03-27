https://ria.ru/20250327/podlodka-2007822038.html
Опубликованы кадры с атомной подлодки, которую осмотрел Путин
Опубликованы кадры с атомной подлодки, которую осмотрел Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Опубликованы кадры с атомной подлодки, которую осмотрел Путин
Кремль опубликовал кадры с атомного подводного крейсера "Архангельск", который в ходе поездки в Мурманск осмотрел президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:35:00+03:00
2025-03-27T23:35:00+03:00
2025-03-27T23:35:00+03:00
безопасность
мурманск
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры с атомного подводного крейсера "Архангельск", который в ходе поездки в Мурманск осмотрел президент России Владимир Путин. На опубликованных кадрах видны каюты для экипажа подводного крейсера, кухня и сауна. Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, вошедшая в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. "Архангельск" стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота. Путин в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
https://ria.ru/20250327/kreyser-2007806937.html
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Кадры с атомного подводного крейсера "Архангельск"
На видео - каюты для экипажа атомной подлодки, сауна и кухня.
2025-03-27T23:35
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безопасность, мурманск, россия, владимир путин
Безопасность, Мурманск, Россия, Владимир Путин
Опубликованы кадры с атомной подлодки, которую осмотрел Путин
Кремль опубликовал кадры с АПЛ "Архангельск", которую осмотрел Путин