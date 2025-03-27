https://ria.ru/20250327/podderzhka-2007740957.html

Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области

Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области - РИА Новости, 27.03.2025

Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области

Депутаты Ростовской области предложили закрепить право регионов предоставлять участникам СВО и их семьям денежную выплату взамен земельных участков, сообщил... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:20:00+03:00

2025-03-27T17:20:00+03:00

2025-03-27T17:20:00+03:00

ростовская область

жилье

россия

александр ищенко

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Ростовской области предложили закрепить право регионов предоставлять участникам СВО и их семьям денежную выплату взамен земельных участков, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Соответствующее обращение в Госдуму и правительство России депутаты направили по итогам заседания законодательного собрания области. Одно из обращений на федеральный уровень связано с вопросом бесплатного предоставления в собственность земельного участка бойцам спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами РФ, и членам их семей. Депутаты предлагают четко прописать единые критерии для предоставления земельных участков родственникам погибших бойцов. "Также предлагается закрепить право регионов на предоставление участникам СВО и членам их семей с их согласия альтернативных мер социальной поддержки взамен земельных участков. Это может быть денежная выплата либо земельный сертификат, по аналогии с земельными сертификатами, которые получают многодетные семьи", - сказал Ищенко. По мнению депутатов областного парламента, такая мера поддержки будет востребованной. Кроме того, депутаты обратились в правительство РФ с предложением скорректировать существующую форму справки, которую бойцам или ветеранам СВО, а также членам их семей выдает Минобороны. В настоящее время отдельные меры поддержки привязаны либо к началу участия в спецоперации либо к завершению участия в СВО, но эти даты в справке не указываются. Депутаты предлагают устранить этот пробел для упрощения получения мер социальной поддержки участниками СВО и членами их семей. В четверг в преддверии 80-летия Победы в законодательном собрании области открылась фотовыставка "Отцы Героев", посвященная участникам специальной военной операции и Году защитника Отечества.

https://ria.ru/20250327/data-2007740750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, россия, александр ищенко, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"