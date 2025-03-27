Рейтинг@Mail.ru
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:20 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/podderzhka-2007740957.html
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области - РИА Новости, 27.03.2025
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области
Депутаты Ростовской области предложили закрепить право регионов предоставлять участникам СВО и их семьям денежную выплату взамен земельных участков, сообщил... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:20:00+03:00
2025-03-27T17:20:00+03:00
ростовская область
жилье
россия
александр ищенко
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590535478_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_037262698e9848d1f4922a8ab9b7f0c9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Ростовской области предложили закрепить право регионов предоставлять участникам СВО и их семьям денежную выплату взамен земельных участков, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Соответствующее обращение в Госдуму и правительство России депутаты направили по итогам заседания законодательного собрания области. Одно из обращений на федеральный уровень связано с вопросом бесплатного предоставления в собственность земельного участка бойцам спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами РФ, и членам их семей. Депутаты предлагают четко прописать единые критерии для предоставления земельных участков родственникам погибших бойцов. "Также предлагается закрепить право регионов на предоставление участникам СВО и членам их семей с их согласия альтернативных мер социальной поддержки взамен земельных участков. Это может быть денежная выплата либо земельный сертификат, по аналогии с земельными сертификатами, которые получают многодетные семьи", - сказал Ищенко. По мнению депутатов областного парламента, такая мера поддержки будет востребованной. Кроме того, депутаты обратились в правительство РФ с предложением скорректировать существующую форму справки, которую бойцам или ветеранам СВО, а также членам их семей выдает Минобороны. В настоящее время отдельные меры поддержки привязаны либо к началу участия в спецоперации либо к завершению участия в СВО, но эти даты в справке не указываются. Депутаты предлагают устранить этот пробел для упрощения получения мер социальной поддержки участниками СВО и членами их семей. В четверг в преддверии 80-летия Победы в законодательном собрании области открылась фотовыставка "Отцы Героев", посвященная участникам специальной военной операции и Году защитника Отечества.
https://ria.ru/20250327/data-2007740750.html
https://ria.ru/20241211/rostov-1988692023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590535478_68:76:2575:1957_1920x0_80_0_0_e8ceccbbd2294c37d1237ccccdb38354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, александр ищенко, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Ростовская область , Жилье, Россия, Александр Ищенко, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области

Ростовские депутаты предложили дать участникам СВО денежную выплату взамен земли

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Ростовской области предложили закрепить право регионов предоставлять участникам СВО и их семьям денежную выплату взамен земельных участков, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Соответствующее обращение в Госдуму и правительство России депутаты направили по итогам заседания законодательного собрания области.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Ростовской области предложили установить День российского кадета
Вчера, 17:18
Одно из обращений на федеральный уровень связано с вопросом бесплатного предоставления в собственность земельного участка бойцам спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами РФ, и членам их семей. Депутаты предлагают четко прописать единые критерии для предоставления земельных участков родственникам погибших бойцов.
"Также предлагается закрепить право регионов на предоставление участникам СВО и членам их семей с их согласия альтернативных мер социальной поддержки взамен земельных участков. Это может быть денежная выплата либо земельный сертификат, по аналогии с земельными сертификатами, которые получают многодетные семьи", - сказал Ищенко. По мнению депутатов областного парламента, такая мера поддержки будет востребованной.
Кроме того, депутаты обратились в правительство РФ с предложением скорректировать существующую форму справки, которую бойцам или ветеранам СВО, а также членам их семей выдает Минобороны. В настоящее время отдельные меры поддержки привязаны либо к началу участия в спецоперации либо к завершению участия в СВО, но эти даты в справке не указываются. Депутаты предлагают устранить этот пробел для упрощения получения мер социальной поддержки участниками СВО и членами их семей.
В четверг в преддверии 80-летия Победы в законодательном собрании области открылась фотовыставка "Отцы Героев", посвященная участникам специальной военной операции и Году защитника Отечества.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Ростовской области увеличили единовременную выплату контрактникам
11 декабря 2024, 20:02
 
Ростовская областьЖильеРоссияАлександр ИщенкоФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала