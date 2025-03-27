https://ria.ru/20250327/podderzhka-2007740957.html
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области - РИА Новости, 27.03.2025
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области
Депутаты Ростовской области предложили закрепить право регионов предоставлять участникам СВО и их семьям денежную выплату взамен земельных участков, сообщил... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:20:00+03:00
2025-03-27T17:20:00+03:00
2025-03-27T17:20:00+03:00
ростовская область
жилье
россия
александр ищенко
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Ростовской области предложили закрепить право регионов предоставлять участникам СВО и их семьям денежную выплату взамен земельных участков, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Соответствующее обращение в Госдуму и правительство России депутаты направили по итогам заседания законодательного собрания области. Одно из обращений на федеральный уровень связано с вопросом бесплатного предоставления в собственность земельного участка бойцам спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами РФ, и членам их семей. Депутаты предлагают четко прописать единые критерии для предоставления земельных участков родственникам погибших бойцов. "Также предлагается закрепить право регионов на предоставление участникам СВО и членам их семей с их согласия альтернативных мер социальной поддержки взамен земельных участков. Это может быть денежная выплата либо земельный сертификат, по аналогии с земельными сертификатами, которые получают многодетные семьи", - сказал Ищенко. По мнению депутатов областного парламента, такая мера поддержки будет востребованной. Кроме того, депутаты обратились в правительство РФ с предложением скорректировать существующую форму справки, которую бойцам или ветеранам СВО, а также членам их семей выдает Минобороны. В настоящее время отдельные меры поддержки привязаны либо к началу участия в спецоперации либо к завершению участия в СВО, но эти даты в справке не указываются. Депутаты предлагают устранить этот пробел для упрощения получения мер социальной поддержки участниками СВО и членами их семей. В четверг в преддверии 80-летия Победы в законодательном собрании области открылась фотовыставка "Отцы Героев", посвященная участникам специальной военной операции и Году защитника Отечества.
https://ria.ru/20250327/data-2007740750.html
https://ria.ru/20241211/rostov-1988692023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, александр ищенко, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Ростовская область , Жилье, Россия, Александр Ищенко, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Альтернативную поддержку бойцов СВО предложили ввести в Ростовской области
Ростовские депутаты предложили дать участникам СВО денежную выплату взамен земли
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Ростовской области предложили закрепить право регионов предоставлять участникам СВО и их семьям денежную выплату взамен земельных участков, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Соответствующее обращение в Госдуму
и правительство России
депутаты направили по итогам заседания законодательного собрания области.
Одно из обращений на федеральный уровень связано с вопросом бесплатного предоставления в собственность земельного участка бойцам спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами РФ, и членам их семей. Депутаты предлагают четко прописать единые критерии для предоставления земельных участков родственникам погибших бойцов.
"Также предлагается закрепить право регионов на предоставление участникам СВО и членам их семей с их согласия альтернативных мер социальной поддержки взамен земельных участков. Это может быть денежная выплата либо земельный сертификат, по аналогии с земельными сертификатами, которые получают многодетные семьи", - сказал Ищенко
. По мнению депутатов областного парламента, такая мера поддержки будет востребованной.
Кроме того, депутаты обратились в правительство РФ с предложением скорректировать существующую форму справки, которую бойцам или ветеранам СВО, а также членам их семей выдает Минобороны. В настоящее время отдельные меры поддержки привязаны либо к началу участия в спецоперации либо к завершению участия в СВО, но эти даты в справке не указываются. Депутаты предлагают устранить этот пробел для упрощения получения мер социальной поддержки участниками СВО и членами их семей.
В четверг в преддверии 80-летия Победы в законодательном собрании области открылась фотовыставка "Отцы Героев", посвященная участникам специальной военной операции и Году защитника Отечества.