https://ria.ru/20250327/pod-2007634327.html
ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО
ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО - РИА Новости, 27.03.2025
ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО
Спецслужбы Украины под прикрытием американской RAND Corporation интересовались сведениями об организационно-штатной структуре ВС РФ, численном составе,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:06:00+03:00
2025-03-27T11:06:00+03:00
2025-03-27T11:26:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Спецслужбы Украины под прикрытием американской RAND Corporation интересовались сведениями об организационно-штатной структуре ВС РФ, численном составе, средствах РЭБ, за это они предлагали в среднем около тысячи долларов, следует из видео, предоставленного ЦОС ФСБ.Ранее в спецслужбе рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении СВО. ФСБ также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите."Организационно-штатная структура, укомплектованность, боевой численный состав, средства поражения, средства РЭБ", - ответил агент украинских спецслужб на вопрос, какая информация его интересует.Он добавил, что за сбор таких данных можно получить в среднем около тысячи долларов.
https://ria.ru/20240215/plan-1927418182.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_265a42185eed943faae39fe66f78e856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО
ФСБ: украинские спецслужбы предлагали около тысячи долларов за данные об СВО
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Спецслужбы Украины под прикрытием американской RAND Corporation интересовались сведениями об организационно-штатной структуре ВС РФ, численном составе, средствах РЭБ, за это они предлагали в среднем около тысячи долларов, следует из видео, предоставленного ЦОС ФСБ.
Ранее в спецслужбе рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ
и добычей сведений о проведении СВО. ФСБ
также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины
Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите
.
"Организационно-штатная структура, укомплектованность, боевой численный состав, средства поражения, средства РЭБ", - ответил агент украинских спецслужб на вопрос, какая информация его интересует.
Он добавил, что за сбор таких данных можно получить в среднем около тысячи долларов.