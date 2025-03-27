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ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО - РИА Новости, 27.03.2025
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11:06 27.03.2025 (обновлено: 11:26 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/pod-2007634327.html
ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО
ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО - РИА Новости, 27.03.2025
ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО
Спецслужбы Украины под прикрытием американской RAND Corporation интересовались сведениями об организационно-штатной структуре ВС РФ, численном составе,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:06:00+03:00
2025-03-27T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Спецслужбы Украины под прикрытием американской RAND Corporation интересовались сведениями об организационно-штатной структуре ВС РФ, численном составе, средствах РЭБ, за это они предлагали в среднем около тысячи долларов, следует из видео, предоставленного ЦОС ФСБ.Ранее в спецслужбе рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении СВО. ФСБ также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите."Организационно-штатная структура, укомплектованность, боевой численный состав, средства поражения, средства РЭБ", - ответил агент украинских спецслужб на вопрос, какая информация его интересует.Он добавил, что за сбор таких данных можно получить в среднем около тысячи долларов.
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО

ФСБ: украинские спецслужбы предлагали около тысячи долларов за данные об СВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Спецслужбы Украины под прикрытием американской RAND Corporation интересовались сведениями об организационно-штатной структуре ВС РФ, численном составе, средствах РЭБ, за это они предлагали в среднем около тысячи долларов, следует из видео, предоставленного ЦОС ФСБ.
Ранее в спецслужбе рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении СВО. ФСБ также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите.
"Организационно-штатная структура, укомплектованность, боевой численный состав, средства поражения, средства РЭБ", - ответил агент украинских спецслужб на вопрос, какая информация его интересует.
Он добавил, что за сбор таких данных можно получить в среднем около тысячи долларов.
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