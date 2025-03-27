https://ria.ru/20250327/pod-2007634327.html

ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО

ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО - РИА Новости, 27.03.2025

ФСБ рассказала, сколько денег спецслужбы Украины предлагали за данные о СВО

Спецслужбы Украины под прикрытием американской RAND Corporation интересовались сведениями об организационно-штатной структуре ВС РФ, численном составе,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:06:00+03:00

2025-03-27T11:06:00+03:00

2025-03-27T11:26:00+03:00

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Спецслужбы Украины под прикрытием американской RAND Corporation интересовались сведениями об организационно-штатной структуре ВС РФ, численном составе, средствах РЭБ, за это они предлагали в среднем около тысячи долларов, следует из видео, предоставленного ЦОС ФСБ.Ранее в спецслужбе рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении СВО. ФСБ также опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины Дмитрия под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите."Организационно-штатная структура, укомплектованность, боевой численный состав, средства поражения, средства РЭБ", - ответил агент украинских спецслужб на вопрос, какая информация его интересует.Он добавил, что за сбор таких данных можно получить в среднем около тысячи долларов.

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире