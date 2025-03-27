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Пленный рассказал о применении ВСУ танков Leopard в Курахово - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:29 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/plennyj-2007597257.html
Пленный рассказал о применении ВСУ танков Leopard в Курахово
Пленный рассказал о применении ВСУ танков Leopard в Курахово - РИА Новости, 27.03.2025
Пленный рассказал о применении ВСУ танков Leopard в Курахово
Украинское командование применяло при обороне Курахово в ДНР поставленные Западом танки Leopard, но им это не помогло, рассказал РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:29:00+03:00
2025-03-27T04:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
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сергей лавров
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинское командование применяло при обороне Курахово в ДНР поставленные Западом танки Leopard, но им это не помогло, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик, проходивший обучение в Норвегии. "Там на точке (под Курахово - ред.) были еще танкисты с другой бригады, у них были "Леопарды" первые. Ну вот они сидели вместе с нами поначалу, а потом им дали команду откатиться, и они вот в танк свой прыгнули и уехали... Они там на двух "Леопардах" были, ну там еще в Дачном, по-моему. Стоял, по-моему, подбитый "Леопард" второй", - сказал собеседник агентства. По его словам, экипаж немецкого танка состоял из украинцев. Танкисты хвалили машину за эффективную систему управления огнем, сообщил Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска и сдавшийся в плен в декабре 2024 года в промзоне Курахово. Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль города Курахово 6 января 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курахово, россия, украина, сергей лавров, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Безопасность
Пленный рассказал о применении ВСУ танков Leopard в Курахово

Пленный Дубовик: ВСУ применяли танки Leopard, но им это не помогло

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинское командование применяло при обороне Курахово в ДНР поставленные Западом танки Leopard, но им это не помогло, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик, проходивший обучение в Норвегии.
"Там на точке (под Курахово - ред.) были еще танкисты с другой бригады, у них были "Леопарды" первые. Ну вот они сидели вместе с нами поначалу, а потом им дали команду откатиться, и они вот в танк свой прыгнули и уехали... Они там на двух "Леопардах" были, ну там еще в Дачном, по-моему. Стоял, по-моему, подбитый "Леопард" второй", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, экипаж немецкого танка состоял из украинцев. Танкисты хвалили машину за эффективную систему управления огнем, сообщил Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска и сдавшийся в плен в декабре 2024 года в промзоне Курахово.
Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль города Курахово 6 января 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоРоссияУкраинаСергей ЛавровНАТОБезопасность
 
 
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