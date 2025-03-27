https://ria.ru/20250327/plennyj-2007597257.html

Пленный рассказал о применении ВСУ танков Leopard в Курахово

Пленный рассказал о применении ВСУ танков Leopard в Курахово - РИА Новости, 27.03.2025

Пленный рассказал о применении ВСУ танков Leopard в Курахово

Украинское командование применяло при обороне Курахово в ДНР поставленные Западом танки Leopard, но им это не помогло, рассказал РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:29:00+03:00

2025-03-27T04:29:00+03:00

2025-03-27T04:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

россия

украина

сергей лавров

нато

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846503546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4b97a804c09caf4b7430c920e1c2ec.jpg

ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинское командование применяло при обороне Курахово в ДНР поставленные Западом танки Leopard, но им это не помогло, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик, проходивший обучение в Норвегии. "Там на точке (под Курахово - ред.) были еще танкисты с другой бригады, у них были "Леопарды" первые. Ну вот они сидели вместе с нами поначалу, а потом им дали команду откатиться, и они вот в танк свой прыгнули и уехали... Они там на двух "Леопардах" были, ну там еще в Дачном, по-моему. Стоял, по-моему, подбитый "Леопард" второй", - сказал собеседник агентства. По его словам, экипаж немецкого танка состоял из украинцев. Танкисты хвалили машину за эффективную систему управления огнем, сообщил Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска и сдавшийся в плен в декабре 2024 года в промзоне Курахово. Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль города Курахово 6 января 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, россия, украина, сергей лавров, нато, безопасность