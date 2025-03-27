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"Надо уничтожить": в США раскрыли план Трампа по России - РИА Новости, 27.03.2025
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03:11 27.03.2025 (обновлено: 11:38 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html
"Надо уничтожить": в США раскрыли план Трампа по России
"Надо уничтожить": в США раскрыли план Трампа по России - РИА Новости, 27.03.2025
"Надо уничтожить": в США раскрыли план Трампа по России
Изменение основных принципов построения отношений между Россией и США приведет к уничтожению НАТО, пишет американский портал 19fortyfive. РИА Новости, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Изменение основных принципов построения отношений между Россией и США приведет к уничтожению НАТО, пишет американский портал 19fortyfive."Намерение, которого придерживается администрация Трампа, заключается не только в улучшении отношений, но и построении сотрудничества с Россией, для этого надо уничтожить источники напряжения, в том числе украинский конфликт", — говорится в публикации.Кроме того, в статье указывается, что существование НАТО — основного источника эскалации конфликта на Украине — уже ставится под сомнение и в США, и в ЕС.Если Париж и Брюссель, продолжает автор, продолжат вести себя так, будто они в состоянии справиться без американской поддержки, то существование альянса окажется под угрозой, добавил он, отметив, что глава Белого дома считает своим приоритетом налаживание отношений с Москвой, а не поддержание трансатлантических отношений с Европой."В конечном итоге в штаб-квартире НАТО может погаснуть свет", — признает автор.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия удовлетворена тем, что диалог с Соединенными Штатами развивается конструктивно, и довольна достигнутыми при этом результатами.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007583612.html
https://ria.ru/20250326/britanija-2007544340.html
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в мире, россия, сша, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, НАТО, Евросоюз
"Надо уничтожить": в США раскрыли план Трампа по России

19fortyfive: подход Трампа к отношениям с Россией уничтожит НАТО

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Изменение основных принципов построения отношений между Россией и США приведет к уничтожению НАТО, пишет американский портал 19fortyfive.
"Намерение, которого придерживается администрация Трампа, заключается не только в улучшении отношений, но и построении сотрудничества с Россией, для этого надо уничтожить источники напряжения, в том числе украинский конфликт", — говорится в публикации.
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Кроме того, в статье указывается, что существование НАТО — основного источника эскалации конфликта на Украине — уже ставится под сомнение и в США, и в ЕС.
Если Париж и Брюссель, продолжает автор, продолжат вести себя так, будто они в состоянии справиться без американской поддержки, то существование альянса окажется под угрозой, добавил он, отметив, что глава Белого дома считает своим приоритетом налаживание отношений с Москвой, а не поддержание трансатлантических отношений с Европой.
"В конечном итоге в штаб-квартире НАТО может погаснуть свет", — признает автор.
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