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Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, заявил Песков

Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2025

Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, заявил Песков

Контакты на высшем уровне между РФ и Соединенными Штатами касательно договорённостей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:58:00+03:00

2025-03-27T20:58:00+03:00

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Контакты на высшем уровне между РФ и Соединенными Штатами касательно договорённостей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет, разговора пока не планируется на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время обсудить, как выполняются договоренности, достигнутые в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде