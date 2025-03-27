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Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, заявил Песков
Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2025
Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, заявил Песков
Контакты на высшем уровне между РФ и Соединенными Штатами касательно договорённостей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:58:00+03:00
2025-03-27T20:58:00+03:00
2025-03-27T20:59:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Контакты на высшем уровне между РФ и Соединенными Штатами касательно договорённостей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет, разговора пока не планируется на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время обсудить, как выполняются договоренности, достигнутые в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Цены на нефть, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, заявил Песков
Песков: контакты на высшем уровне между Россией и США пока не планируются