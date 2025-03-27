https://ria.ru/20250327/peregovory-2007616770.html

Spectator назвал главного неудачника в мирных переговорах по Украине

Spectator назвал главного неудачника в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 27.03.2025

Spectator назвал главного неудачника в мирных переговорах по Украине

Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта, пишет Spectator. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:31:00+03:00

2025-03-27T09:31:00+03:00

2025-03-27T12:34:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

дональд трамп

стив уиткофф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта, пишет Spectator."Украина начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах", — говорится в статье.Кроме того, по словам обозревателя, Владимир Зеленский встревожен тем, что президент Дональд Трамп обсуждает с Москвой статус украинских территорий без участия Киева.Американский лидер заявил, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Москву на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250327/putin-2007609725.html

https://ria.ru/20250327/povedenie-2007598366.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), spectator, россельхозбанк