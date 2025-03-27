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Spectator назвал главного неудачника в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 27.03.2025
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09:31 27.03.2025 (обновлено: 12:34 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/peregovory-2007616770.html
Spectator назвал главного неудачника в мирных переговорах по Украине
Spectator назвал главного неудачника в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 27.03.2025
Spectator назвал главного неудачника в мирных переговорах по Украине
Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта, пишет Spectator. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:31:00+03:00
2025-03-27T12:34:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта, пишет Spectator.&quot;Украина начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах&quot;, — говорится в статье.Кроме того, по словам обозревателя, Владимир Зеленский встревожен тем, что президент Дональд Трамп обсуждает с Москвой статус украинских территорий без участия Киева.Американский лидер заявил, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Москву на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250327/putin-2007609725.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), spectator, россельхозбанк
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Spectator, Россельхозбанк
Spectator назвал главного неудачника в мирных переговорах по Украине

Spectator: Украина становится единственным неудачником в мирных переговорах

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украина становится неудачником в мирном процессе по завершению конфликта, пишет Spectator.
«

"Украина начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах", — говорится в статье.

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Кроме того, по словам обозревателя, Владимир Зеленский встревожен тем, что президент Дональд Трамп обсуждает с Москвой статус украинских территорий без участия Киева.
Американский лидер заявил, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. А его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Москву на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтив УиткоффФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)SpectatorРоссельхозбанк
 
 
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