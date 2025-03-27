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Пекин надеется, что США будут двигаться навстречу Китаю
Пекин надеется, что США будут двигаться навстречу Китаю - РИА Новости, 27.03.2025
Пекин надеется, что США будут двигаться навстречу Китаю
Пекин надеется, что США будут двигаться навстречу Китаю и следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:53:00+03:00
2025-03-27T07:53:00+03:00
2025-03-27T07:53:00+03:00
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Пекин надеется, что США будут двигаться навстречу Китаю и следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, заявил посол КНР в США Се Фэн. "Развитие китайско-американских отношений достигло нового важного рубежа, и сейчас еще больше необходимо помнить о пройденном пути и двигаться вперед", – заявил Се Фэн на приеме, посвященном 80-летию победы в Мировой антифашистской войне. Он выразил надежду, что американская сторона "воспользуется мудростью истории, прислушается к голосу своего народа, будет двигаться с Китаем навстречу друг другу и следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, чтобы вместе идти по правильному пути сосуществования Китая и США в новую эпоху".
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в мире, китай, сша, пекин
В мире, Китай, США, Пекин
Пекин надеется, что США будут двигаться навстречу Китаю
Посол КНР в Вашингтоне Се Фэн надеется, что США будут двигаться навстречу Китаю