https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

В Париже Макрон и Зеленский готовят третью мировую войну

В Париже Макрон и Зеленский готовят третью мировую войну - РИА Новости, 27.03.2025

В Париже Макрон и Зеленский готовят третью мировую войну

Сегодняшний саммит "коалиции желающих" в столице Франции меняет западноевропейскую тактику полностью и окончательно — по каждой позиции и пункту, касающуюся... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:07:00+03:00

2025-03-27T15:07:00+03:00

2025-03-27T15:12:00+03:00

аналитика

россия

париж

украина

владимир зеленский

эммануэль макрон

франция

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Сегодняшний саммит "коалиции желающих" в столице Франции меняет западноевропейскую тактику полностью и окончательно — по каждой позиции и пункту, касающуюся возможного разрешения геополитического кризиса на Украине.Нет, никакого дипломатического разрешения не будет. Нет, никаких переговоров с нашей страной не состоится. Нет, никакого сближения позиций для снижения напряженности не случится.Будет война. Не обязательно буквально завтра, послезавтра или через год. Но дата в "перевооружении" общеевропейского блока обозначена (точнее — в тотальной милитаризации общеевропейского блока), и это 2030 год. Тех, кто молчит, и даже тех, кто фрондирует, продавят и заставят тянуть носки в строевом марше.Верхнее "ля", как и ожидалось, задал Макрон. Он заявил, что "ни о каком снятии с Москвы санкций не может быть и речи". Выглядело это так, будто бы Москва пришла с челобитной, да еще лично к президенту Франции, чтобы ограничения были сняты. А новые — не варились бы дальше в их брюссельском "горшочке".Разумеется, Россия нигде, никак и никаким образом не ставила ни близко, ни далеко, ни прямо, ни намеком никаких условий по снятию с нас санкций в разговоре с теми, кто не допущен к принятию такого рода решений. Потолок компетенций Макрона, сколько бы он ни раздувал щеки, строя из себя отца "европейской демократии", это слезно умолять американского президента не вводить все новые и новые тарифы и пошлины на трепыхающийся в затягивающейся петле ввозных тарифов французский экспорт. От которого остались сыры, вино и что-то там еще по мелочи.Так сегодня выглядит евроатлантическое союзничество. И экономическое, и политическое.Стоило иронически оценить попытки западноевропейцев повлиять на американскую администрацию. Вылив ушат клеветы на нас, Макрон заявил, что "европейские военные будут размещены во всех крупных городах, на стратегических позициях и пунктах. [Такое размещение] будет означать безоговорочную поддержку Украины со стороны ряда европейских правительств и союзников".Американские представители, включая Стивена Уиткоффа, с которыми Россия ведет активные дискуссии по поводу будущего урегулирования кризиса, отнеслись к идее довольно скептически, ставя под вопрос ее практическую и политическую целесообразность.Для большего прояснения контекста и определения настроя тех, кто собрался в Париже, услужливое Reuters отбило депешу, в которой сказано, что "санкции с России будут сняты тогда, когда она (то есть мы. — Прим. ред.) выведет свои войска с Украины, "не ставя никаких предварительных условий".Сегодняшнее парижское заседание организовано, чтобы решить, где и как разместить вооруженный до зубов контингент (не в трусах же и с удочками военнослужащих отправят для поддержки вэсэушников), и чтобы придать ему средства наземной поддержки.Добавлять ли о командных пунктах, которые будут обладать всеми техническими средствами воздушной и спутниковой разведки? А еще там, в Париже, отрегулируют иерархию отдачи и исполнения приказов.Собственно, если это не план нападения на нашу страну, не план массового убийства наших граждан, не план, согласно которому территориальную принадлежность к Большой России намерены решать сидящие в малых брюсселях и парижах местные бюрократы, то что тогда военный план по агрессивному нападению на нашу страну?Так что самое время нам с ним ознакомиться.Речь идет о войне. Войне общеевропейского блока с Россией. Про результаты (нам известные) — в следующий раз.Но вот что точно известно, так это дата — 27 марта 2025 года, имена тех, кто военную машину смазал, подготовил, провел пропагандистскую кампанию в ее пользу и подписал "к исполнению".Это Эммануэль Макрон и это Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250327/pushkov-2007605701.html

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https://ria.ru/20250327/makron-2007640426.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, париж, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция