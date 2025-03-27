https://ria.ru/20250327/pakistan-2007653035.html

Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле

Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле - РИА Новости, 27.03.2025

Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле

Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана... РИА Новости, 27.03.2025

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БОАО (Китай), 27 мар - РИА Новости. Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом. "С министром финансов Пакистана мы обсудили нашу двустороннюю повестку, включая сотрудничество в сфере энергетики. Должен осуществиться проект - первый поезд должен пойти из России в Пакистан", - заявил Оверчук журналистам по итогам встречи. Он отметил, что железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном никогда раньше между не существовало. "Но мы договорились, и будет такой пробный пробег", - добавил он. По его словам, это будет грузовой поезд. "Контейнерный поезд. Это апрель", - уточнил Оверчук. Кроме того, по словам вице-премьера, обсуждались вопросы, связанные с продовольственной тематикой.

https://ria.ru/20250319/pakistan-2005870107.html

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россия, пакистан, алексей оверчук, в мире