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Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле - РИА Новости, 27.03.2025
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12:33 27.03.2025 (обновлено: 12:34 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/pakistan-2007653035.html
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле - РИА Новости, 27.03.2025
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана... РИА Новости, 27.03.2025
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пакистан
алексей оверчук
в мире
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БОАО (Китай), 27 мар - РИА Новости. Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом. "С министром финансов Пакистана мы обсудили нашу двустороннюю повестку, включая сотрудничество в сфере энергетики. Должен осуществиться проект - первый поезд должен пойти из России в Пакистан", - заявил Оверчук журналистам по итогам встречи. Он отметил, что железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном никогда раньше между не существовало. "Но мы договорились, и будет такой пробный пробег", - добавил он. По его словам, это будет грузовой поезд. "Контейнерный поезд. Это апрель", - уточнил Оверчук. Кроме того, по словам вице-премьера, обсуждались вопросы, связанные с продовольственной тематикой.
https://ria.ru/20250319/pakistan-2005870107.html
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россия, пакистан, алексей оверчук, в мире
Россия, Пакистан, Алексей Оверчук, В мире
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле

Оверчук: первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрузовые вагоны
Грузовые вагоны - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БОАО (Китай), 27 мар - РИА Новости. Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом.
"С министром финансов Пакистана мы обсудили нашу двустороннюю повестку, включая сотрудничество в сфере энергетики. Должен осуществиться проект - первый поезд должен пойти из России в Пакистан", - заявил Оверчук журналистам по итогам встречи.
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Он отметил, что железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном никогда раньше между не существовало.
"Но мы договорились, и будет такой пробный пробег", - добавил он.
По его словам, это будет грузовой поезд.
"Контейнерный поезд. Это апрель", - уточнил Оверчук.
Кроме того, по словам вице-премьера, обсуждались вопросы, связанные с продовольственной тематикой.
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