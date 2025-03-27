https://ria.ru/20250327/pakistan-2007653035.html
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле - РИА Новости, 27.03.2025
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:33:00+03:00
2025-03-27T12:33:00+03:00
2025-03-27T12:34:00+03:00
россия
пакистан
алексей оверчук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001562002_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_02f2784cc6671873fed1b59fdafb51e4.jpg
БОАО (Китай), 27 мар - РИА Новости. Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом. "С министром финансов Пакистана мы обсудили нашу двустороннюю повестку, включая сотрудничество в сфере энергетики. Должен осуществиться проект - первый поезд должен пойти из России в Пакистан", - заявил Оверчук журналистам по итогам встречи. Он отметил, что железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном никогда раньше между не существовало. "Но мы договорились, и будет такой пробный пробег", - добавил он. По его словам, это будет грузовой поезд. "Контейнерный поезд. Это апрель", - уточнил Оверчук. Кроме того, по словам вице-премьера, обсуждались вопросы, связанные с продовольственной тематикой.
https://ria.ru/20250319/pakistan-2005870107.html
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968418741.html
россия
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001562002_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2818f238659928cd514bf76b06c5c32e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, алексей оверчук, в мире
Россия, Пакистан, Алексей Оверчук, В мире
Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле
Оверчук: первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле
БОАО (Китай), 27 мар - РИА Новости. Первый грузовой поезд из России в Пакистан придет в апреле, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом.
"С министром финансов Пакистана
мы обсудили нашу двустороннюю повестку, включая сотрудничество в сфере энергетики. Должен осуществиться проект - первый поезд должен пойти из России
в Пакистан", - заявил Оверчук
журналистам по итогам встречи.
Он отметил, что железнодорожного сообщения между Россией и Пакистаном никогда раньше между не существовало.
"Но мы договорились, и будет такой пробный пробег", - добавил он.
По его словам, это будет грузовой поезд.
"Контейнерный поезд. Это апрель", - уточнил Оверчук.
Кроме того, по словам вице-премьера, обсуждались вопросы, связанные с продовольственной тематикой.