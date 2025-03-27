https://ria.ru/20250327/overchuk-2007632722.html

Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, заявил Оверчук

Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, заявил Оверчук - РИА Новости, 27.03.2025

Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, заявил Оверчук

Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:53:00+03:00

2025-03-27T10:53:00+03:00

2025-03-27T10:53:00+03:00

в мире

армения

россия

алексей оверчук

евразийский экономический союз

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg

БОАО (Китай), 27 мар - РИА Новости. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. "Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении - ред.). Он такой - за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки". "Поэтому, конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что усидеть на двух стульях не удастся, это совершенно очевидно", - заявил Оверчук.

https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз