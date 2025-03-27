https://ria.ru/20250327/overchuk-2007632722.html
Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, заявил Оверчук
Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, заявил Оверчук - РИА Новости, 27.03.2025
Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, заявил Оверчук
Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:53:00+03:00
2025-03-27T10:53:00+03:00
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БОАО (Китай), 27 мар - РИА Новости. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным. "Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении - ред.). Он такой - за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки". "Поэтому, конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что усидеть на двух стульях не удастся, это совершенно очевидно", - заявил Оверчук.
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в мире, армения, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС
БОАО (Китай), 27 мар - РИА Новости. Армении придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, усидеть на двух стульях не удастся, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.
"Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении - ред.). Он такой - за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении", - заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что ЕАЭС и ЕС имеют "схожие повестки".
"Поэтому, конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что усидеть на двух стульях не удастся, это совершенно очевидно", - заявил Оверчук.