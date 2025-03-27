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Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины

Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины - РИА Новости, 27.03.2025

Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:44:00+03:00

2025-03-27T08:44:00+03:00

2025-03-27T08:44:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины на случай, если киевский режим нарушит условия договоренностей о перемирии. "В сущности режима Зеленского лежит лицемерие, обман и жажда наживы. Поэтому в мирных инициативах стоит выработать также механизм санкций со стороны США для киевского режима, которые будут незамедлительно введены в случае нарушениями условий договоренностей о перемирии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пока Россия скрупулезно выполняет взятые на себя обязательства, ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты в российских регионах. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250325/minoborony-2007196838.html

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россия, украина, сша, владимир рогов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире