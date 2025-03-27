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Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН - РИА Новости, 27.03.2025
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23:46 27.03.2025 (обновлено: 23:47 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/oon-2007823731.html
Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН
Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН - РИА Новости, 27.03.2025
Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН
РФ огорчена отзывом кандидатуры Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН, но выражает готовность работать с любым американским дипломатом на этой... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:46:00+03:00
2025-03-27T23:47:00+03:00
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ООН, 27 мар - РИА Новости. РФ огорчена отзывом кандидатуры Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН, но выражает готовность работать с любым американским дипломатом на этой позиции, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей. "Нам было грустно это слышать", - сказал Полянский журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Но это, конечно, суверенное право президента Соединенных Штатов назначать постпредом в ООН того, кого он хочет. Поэтому, я думаю, что это внутреннее дело Соединенных Штатов", – добавил он, отметив, что РФ готова взаимодействовать и работать с любым представителем США.
https://ria.ru/20250327/tramp-2007805971.html
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в мире, сша, россия, дмитрий полянский, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, ООН
Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН

Полянский: Россия огорчена отзывом кандидатуры Стефаник в постпреды США при ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 27 мар - РИА Новости. РФ огорчена отзывом кандидатуры Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН, но выражает готовность работать с любым американским дипломатом на этой позиции, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Трамп объяснил, почему отказался от номинации Стефаник постпредом при ООН
Вчера, 21:38
"Нам было грустно это слышать", - сказал Полянский журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Но это, конечно, суверенное право президента Соединенных Штатов назначать постпредом в ООН того, кого он хочет. Поэтому, я думаю, что это внутреннее дело Соединенных Штатов", – добавил он, отметив, что РФ готова взаимодействовать и работать с любым представителем США.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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В миреСШАРоссияДмитрий ПолянскийДональд ТрампООН
 
 
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