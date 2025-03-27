https://ria.ru/20250327/oon-2007823731.html
Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН
Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН - РИА Новости, 27.03.2025
Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН
РФ огорчена отзывом кандидатуры Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН, но выражает готовность работать с любым американским дипломатом на этой... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:46:00+03:00
2025-03-27T23:46:00+03:00
2025-03-27T23:47:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий полянский
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ООН, 27 мар - РИА Новости. РФ огорчена отзывом кандидатуры Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН, но выражает готовность работать с любым американским дипломатом на этой позиции, сообщил первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от номинации конгрессвумен Элиз Стефаник постпредом Штатов при ООН, чтобы сохранить ее место в палате представителей. "Нам было грустно это слышать", - сказал Полянский журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Но это, конечно, суверенное право президента Соединенных Штатов назначать постпредом в ООН того, кого он хочет. Поэтому, я думаю, что это внутреннее дело Соединенных Штатов", – добавил он, отметив, что РФ готова взаимодействовать и работать с любым представителем США.
https://ria.ru/20250327/tramp-2007805971.html
https://ria.ru/20250327/oon-2007686323.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий полянский, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, ООН
Россия выразила готовность работать с любым постпредом США при ООН
Полянский: Россия огорчена отзывом кандидатуры Стефаник в постпреды США при ООН