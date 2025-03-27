https://ria.ru/20250327/oon-2007686323.html
Небензя заявил о росте авторитета России в ООН
Небензя заявил о росте авторитета России в ООН - РИА Новости, 27.03.2025
Небензя заявил о росте авторитета России в ООН
Авторитет России в ООН, несмотря на интриги западных оппонентов, вырос, никакая турбулентность последних лет ему не повредила, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:24:00+03:00
2025-03-27T14:24:00+03:00
2025-03-27T14:24:00+03:00
россия
василий небензя
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
ЯЛТА, 27 мар – РИА Новости. Авторитет России в ООН, несмотря на интриги западных оппонентов, вырос, никакая турбулентность последних лет ему не повредила, заявил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя. "Могу со всей ответственность сказать, что несмотря на все интриги наших западных оппонентов, авторитет России в ООН среди государств-членов непоколебим и никакая турбулентность последних лет ему не повредила, более того, авторитет вырос, как выросло уважение к нашей стране за твердую и неконъюнктурную позицию в отстаивании своих интересов", - сказал Небензя в видеообращении к участникам Международного научно-дипломатического конгресса. По его словам, как бы ни менялся мир, роль России как одного из государств-основателей ООН остается незыблемой. "На нас смотрят не только как на хранителей основ, но и как государство, которое всегда стоит на стороне справедливости, защищает слабых, не дает распоясаться тем, кто видит мир исключительно через корыстную геополитическую призму", - сказал Небензя. Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимает участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.
https://ria.ru/20250311/nebenzya-2004392042.html
https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001391657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий небензя, оон, в мире
Россия, Василий Небензя, ООН, В мире
Небензя заявил о росте авторитета России в ООН
Небензя: авторитет России в ООН вырос, несмотря на интриги западных оппонентов
ЯЛТА, 27 мар – РИА Новости. Авторитет России в ООН, несмотря на интриги западных оппонентов, вырос, никакая турбулентность последних лет ему не повредила, заявил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.
"Могу со всей ответственность сказать, что несмотря на все интриги наших западных оппонентов, авторитет России
в ООН
среди государств-членов непоколебим и никакая турбулентность последних лет ему не повредила, более того, авторитет вырос, как выросло уважение к нашей стране за твердую и неконъюнктурную позицию в отстаивании своих интересов", - сказал Небензя
в видеообращении к участникам Международного научно-дипломатического конгресса.
По его словам, как бы ни менялся мир, роль России как одного из государств-основателей ООН остается незыблемой.
"На нас смотрят не только как на хранителей основ, но и как государство, которое всегда стоит на стороне справедливости, защищает слабых, не дает распоясаться тем, кто видит мир исключительно через корыстную геополитическую призму", - сказал Небензя.
Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимает участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.