https://ria.ru/20250327/oon-2007686323.html

Небензя заявил о росте авторитета России в ООН

Небензя заявил о росте авторитета России в ООН - РИА Новости, 27.03.2025

Небензя заявил о росте авторитета России в ООН

Авторитет России в ООН, несмотря на интриги западных оппонентов, вырос, никакая турбулентность последних лет ему не повредила, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:24:00+03:00

2025-03-27T14:24:00+03:00

2025-03-27T14:24:00+03:00

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ЯЛТА, 27 мар – РИА Новости. Авторитет России в ООН, несмотря на интриги западных оппонентов, вырос, никакая турбулентность последних лет ему не повредила, заявил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя. "Могу со всей ответственность сказать, что несмотря на все интриги наших западных оппонентов, авторитет России в ООН среди государств-членов непоколебим и никакая турбулентность последних лет ему не повредила, более того, авторитет вырос, как выросло уважение к нашей стране за твердую и неконъюнктурную позицию в отстаивании своих интересов", - сказал Небензя в видеообращении к участникам Международного научно-дипломатического конгресса. По его словам, как бы ни менялся мир, роль России как одного из государств-основателей ООН остается незыблемой. "На нас смотрят не только как на хранителей основ, но и как государство, которое всегда стоит на стороне справедливости, защищает слабых, не дает распоясаться тем, кто видит мир исключительно через корыстную геополитическую призму", - сказал Небензя. Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимает участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.

https://ria.ru/20250311/nebenzya-2004392042.html

https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001391657.html

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