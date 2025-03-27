https://ria.ru/20250327/oae-2007592728.html

ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа

ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2025

ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа

Благотворительные организации из эмирата Шарджа в ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гуманитарной помощи для сектора Газа, передает эмиратское информационное... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T02:49:00+03:00

2025-03-27T02:49:00+03:00

2025-03-27T02:49:00+03:00

в мире

оаэ

шарджа (эмират)

эль-ариш

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901907974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad27d00b7af0d3484db7c6bbcaa1dbe5.jpg

ДУБАЙ, 27 мар - РИА Новости. Благотворительные организации из эмирата Шарджа в ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гуманитарной помощи для сектора Газа, передает эмиратское информационное агентство WAM. Гуманитарный груз включает в себя одежду, продовольствие и товары первой необходимости. Ранее в египетский порт Эль-Ариш прибыло эмиратское судно с 5820 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. С начала текущего кризиса из ОАЭ в сектор Газа были направлены семь кораблей с гуманитарной помощью, а также были выполнены десятки авиарейсов.

https://ria.ru/20250302/izrail-2002550841.html

https://ria.ru/20250301/egipet-2002458152.html

оаэ

шарджа (эмират)

эль-ариш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, шарджа (эмират), эль-ариш, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году