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ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2025
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ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа
ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2025
ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа
Благотворительные организации из эмирата Шарджа в ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гуманитарной помощи для сектора Газа, передает эмиратское информационное... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:49:00+03:00
2025-03-27T02:49:00+03:00
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ДУБАЙ, 27 мар - РИА Новости. Благотворительные организации из эмирата Шарджа в ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гуманитарной помощи для сектора Газа, передает эмиратское информационное агентство WAM. Гуманитарный груз включает в себя одежду, продовольствие и товары первой необходимости. Ранее в египетский порт Эль-Ариш прибыло эмиратское судно с 5820 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. С начала текущего кризиса из ОАЭ в сектор Газа были направлены семь кораблей с гуманитарной помощью, а также были выполнены десятки авиарейсов.
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в мире, оаэ, шарджа (эмират), эль-ариш, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, ОАЭ, Шарджа (эмират), Эль-Ариш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа

ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гумпомощи для сектора Газа

© AP Photo / Hassan EslaiahЖитель сектора Газа
Житель сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Hassan Eslaiah
Житель сектора Газа. Архивное фото
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ДУБАЙ, 27 мар - РИА Новости. Благотворительные организации из эмирата Шарджа в ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гуманитарной помощи для сектора Газа, передает эмиратское информационное агентство WAM.
Гуманитарный груз включает в себя одежду, продовольствие и товары первой необходимости.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
СМИ оценили запасы гуманитарной помощи в секторе Газа
2 марта, 11:25
Ранее в египетский порт Эль-Ариш прибыло эмиратское судно с 5820 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.
С начала текущего кризиса из ОАЭ в сектор Газа были направлены семь кораблей с гуманитарной помощью, а также были выполнены десятки авиарейсов.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
ОАЭ отправили судно с 5820 тоннами гуманитарной помощи в Газу
1 марта, 14:54
 
В миреОАЭШарджа (эмират)Эль-АришОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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