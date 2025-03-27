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ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа
ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2025
ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа
Благотворительные организации из эмирата Шарджа в ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гуманитарной помощи для сектора Газа, передает эмиратское информационное... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:49:00+03:00
2025-03-27T02:49:00+03:00
2025-03-27T02:49:00+03:00
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ДУБАЙ, 27 мар - РИА Новости. Благотворительные организации из эмирата Шарджа в ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гуманитарной помощи для сектора Газа, передает эмиратское информационное агентство WAM. Гуманитарный груз включает в себя одежду, продовольствие и товары первой необходимости. Ранее в египетский порт Эль-Ариш прибыло эмиратское судно с 5820 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. С начала текущего кризиса из ОАЭ в сектор Газа были направлены семь кораблей с гуманитарной помощью, а также были выполнены десятки авиарейсов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, шарджа (эмират), эль-ариш, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, ОАЭ, Шарджа (эмират), Эль-Ариш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ОАЭ отправили самолет с гумпомощью для сектора Газа
ОАЭ отправили самолет с 95 тоннами гумпомощи для сектора Газа