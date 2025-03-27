https://ria.ru/20250327/noize-2007788345.html
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC* - РИА Новости, 27.03.2025
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*
Доступ к ряду песен исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев)* на "Яндекс.Музыке" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:59:00+03:00
2025-03-27T19:59:00+03:00
2025-03-27T20:14:00+03:00
культура
noize mc (иван алексеев)
яндекс.музыка
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457640_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_67edd851f3d4d9a1a9909996ab7d0960.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Доступ к ряду песен исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев)* на "Яндекс.Музыке" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Доступ к композициям указанного исполнителя в сервисе "Яндекс.Музыка" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации", - заявили в ведомстве, комментируя исчезновение треков из последнего альбома исполнителя.В реестр иностранных агентов Noize MC попал осенью 2022 года. Впоследствии его несколько раз штрафовали за нарушения закона об иноагентах.* признан в России иноагентом
https://ria.ru/20241129/mosgorsud-1986575407.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903457640_0:0:2550:1913_1920x0_80_0_0_e5fafea71ecf01fdd0436eb08d6ca26b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
noize mc (иван алексеев), яндекс.музыка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Культура, Noize MC (Иван Алексеев), Яндекс.Музыка, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду песен Noize MC на "Яндекс.Музыке"