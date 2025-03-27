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На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC* - РИА Новости, 27.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:59 27.03.2025 (обновлено: 20:14 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/noize-2007788345.html
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC* - РИА Новости, 27.03.2025
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*
Доступ к ряду песен исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев)* на "Яндекс.Музыке" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:59:00+03:00
2025-03-27T20:14:00+03:00
культура
noize mc (иван алексеев)
яндекс.музыка
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Доступ к ряду песен исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев)* на "Яндекс.Музыке" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Доступ к композициям указанного исполнителя в сервисе "Яндекс.Музыка" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации", - заявили в ведомстве, комментируя исчезновение треков из последнего альбома исполнителя.В реестр иностранных агентов Noize MC попал осенью 2022 года. Впоследствии его несколько раз штрафовали за нарушения закона об иноагентах.* признан в России иноагентом
https://ria.ru/20241129/mosgorsud-1986575407.html
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noize mc (иван алексеев), яндекс.музыка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Культура, Noize MC (Иван Алексеев), Яндекс.Музыка, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду песен Noize MC на "Яндекс.Музыке"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Доступ к ряду песен исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев)* на "Яндекс.Музыке" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Доступ к композициям указанного исполнителя в сервисе "Яндекс.Музыка" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации", - заявили в ведомстве, комментируя исчезновение треков из последнего альбома исполнителя.
В реестр иностранных агентов Noize MC попал осенью 2022 года. Впоследствии его несколько раз штрафовали за нарушения закона об иноагентах.
* признан в России иноагентом
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки
29 ноября 2024, 21:25
 
КультураNoize MC (Иван Алексеев)Яндекс.МузыкаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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