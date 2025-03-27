https://ria.ru/20250327/noize-2007788345.html

На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*

На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC* - РИА Новости, 27.03.2025

На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*

Доступ к ряду песен исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев)* на "Яндекс.Музыке" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:59:00+03:00

2025-03-27T19:59:00+03:00

2025-03-27T20:14:00+03:00

культура

noize mc (иван алексеев)

яндекс.музыка

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Доступ к ряду песен исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев)* на "Яндекс.Музыке" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Доступ к композициям указанного исполнителя в сервисе "Яндекс.Музыка" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации", - заявили в ведомстве, комментируя исчезновение треков из последнего альбома исполнителя.В реестр иностранных агентов Noize MC попал осенью 2022 года. Впоследствии его несколько раз штрафовали за нарушения закона об иноагентах.* признан в России иноагентом

https://ria.ru/20241129/mosgorsud-1986575407.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

noize mc (иван алексеев), яндекс.музыка, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)