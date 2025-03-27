https://ria.ru/20250327/nikolaev-2007607928.html

Глава Чувашии поблагодарил Путина за поддержку его участия в выборах

Глава Чувашии поблагодарил Путина за поддержку его участия в выборах - РИА Новости, 27.03.2025

Глава Чувашии поблагодарил Путина за поддержку его участия в выборах

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку его решения участвовать в выборах руководителя республики. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:14:00+03:00

2025-03-27T08:14:00+03:00

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политика

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку его решения участвовать в выборах руководителя республики. Глава государства накануне вечером встретился с Николаевым и поддержал его намерение участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, пожелав ему успехов. "Искренне благодарен Владимиру Владимировичу за высокую оценку работы, за оказанное доверие и поддержку моего решения участвовать в предстоящих выборах главы республики. Это большая ответственность, и я готов приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие и продолжить служить на благо Чувашии", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. В сентябре 2020 года на выборах руководителя региона за Николаева проголосовали 75,63% участвовавших в выборах жителей республики.

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политика, россия, олег николаев (политик), владимир путин, михаил игнатьев