https://ria.ru/20250327/nebenzya-2007704559.html

Небензя рассказал, какой должна быть новая система международных отношений

Небензя рассказал, какой должна быть новая система международных отношений - РИА Новости, 27.03.2025

Небензя рассказал, какой должна быть новая система международных отношений

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что новая система международных отношений должна исключать доминирование одной группы стран над... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:12:00+03:00

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ЯЛТА, 27 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что новая система международных отношений должна исключать доминирование одной группы стран над остальными и гарантировать развитие всех народов. "В противостоянии попыткам переписать историю и размыть фундаментальные основы послевоенного мироустройства сейчас важно, как и восемь десятилетий назад, вместе работать над созданием такой системы международных отношений, которая исключала бы доминирование одной группы стран над остальными и гарантировала бы стабильность, безопасность и устойчивое развитие для всех народов", - сказал Небензя в видеообращении к участникам Международного научно-дипломатического конгресса. Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце в Ялте. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимает участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.

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