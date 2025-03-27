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В НАТО извинились за слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве
В НАТО извинились за слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве - РИА Новости, 27.03.2025
В НАТО извинились за слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве
Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте преждевременно подтвердил гибель четырех исчезнувших американских военных в Литве, пишет пресс-секретарь НАТО... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:05:00+03:00
2025-03-27T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте преждевременно подтвердил гибель четырех исчезнувших американских военных в Литве, пишет пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в социальной сети X."Поиск четырех американских военнослужащих, пропавших без вести во время военных учений в Литве, продолжается. Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу", — написала Харт.По ее словам, Рютте лишь ссылался на сообщения в новостных источниках и не подтверждал судьбу пропавших военнослужащих.Накануне командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.
https://ria.ru/20250327/evropa-2007652307.html
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в мире, литва, сша, европа, марк рютте, нато
В мире, Литва, США, Европа, Марк Рютте, НАТО
В НАТО извинились за слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве
В НАТО извинились за сообщение о гибели четырех американских солдат в Литве