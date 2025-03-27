https://ria.ru/20250327/nato-2007660955.html

В НАТО извинились за слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве

В НАТО извинились за слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве - РИА Новости, 27.03.2025

В НАТО извинились за слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте преждевременно подтвердил гибель четырех исчезнувших американских военных в Литве, пишет пресс-секретарь НАТО... РИА Новости, 27.03.2025

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте преждевременно подтвердил гибель четырех исчезнувших американских военных в Литве, пишет пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в социальной сети X."Поиск четырех американских военнослужащих, пропавших без вести во время военных учений в Литве, продолжается. Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу", — написала Харт.По ее словам, Рютте лишь ссылался на сообщения в новостных источниках и не подтверждал судьбу пропавших военнослужащих.Накануне командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.

https://ria.ru/20250327/evropa-2007652307.html

https://ria.ru/20250326/konflikt-2007576686.html

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в мире, литва, сша, европа, марк рютте, нато