https://ria.ru/20250327/mvd-2007622052.html

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с криптокошельками

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с криптокошельками - РИА Новости, 27.03.2025

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с криптокошельками

Мошенники разработали новую схему, где жертв убеждают перевести средства на криптокошельки, а затем с помощью демонстрации экрана получают доступ к данным,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:00:00+03:00

2025-03-27T10:00:00+03:00

2025-03-27T13:42:00+03:00

технологии

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему, где жертв убеждают перевести средства на криптокошельки, а затем с помощью демонстрации экрана получают доступ к данным, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники продолжают искать новые способы обхода антифрод систем, используемых банками для проверки и заморозки подозрительных транзакций. <…> Новая схема вывода средств основана на социальной инженерии, криптовалюте и использует возможности функции демонстрации экрана", — отметили в ведомстве. Правоохранители рассказали о потерпевшей из Москвы, с которой связались от имени оператора сотовой связи, убедили продиктовать код из СМС, заблокировали аккаунт на "Госуслугах" и отправили сообщение с поддельным номером технической поддержки. Далее по "стандартным" шаблонам: гражданка связалась с техподдержкой, которая направила потерпевшую к сотруднику "департамента по борьбе с мошенниками". Последний убедил девушку в опасности для всех ее сбережений и для их сохранности предложил перевести средства в криптовалюту, отметили в МВД. "Что интересно, злоумышленники для снижения бдительности не просили ничего переводить, рассказывали о безопасности криптокошельков и надежной защите сид-фразой", — уточнили полицейские. Сид-фраза — это уникальная последовательность случайно сгенерированных осмысленных слов, необходимая для восстановления доступа к криптокошельку. Сид-фраза может содержать от 12 до 24 уникальных слов. "Суть обмана состояла в том, что под предлогом обеспечения безопасности мошенники убедили девушку при регистрации кошелька в организации, занимающейся обменом криптовалюты, включить демонстрацию экрана на смартфоне", — указали в ведомстве.Благодаря этому злоумышленники получили возможность завладеть всеми средствами, восстановив доступ.

https://ria.ru/20250313/mvd-2004868433.html

https://ria.ru/20250324/vtb-2006860790.html

https://ria.ru/20250117/moskva-1994203096.html

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технологии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)