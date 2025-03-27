https://ria.ru/20250327/muzey-2007628100.html

Выставочный проект "Картинки с выставки. 2.0" открывается в Москве

Выставочный проект "Картинки с выставки. 2.0" открывается в Москве - РИА Новости, 27.03.2025

Выставочный проект "Картинки с выставки. 2.0" открывается в Москве

Выставочный проект "Картинки с выставки. 2.0" открывается в Музее С.С. Прокофьева в Москве с 27 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея музыки. РИА Новости, 27.03.2025

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2025-03-27T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Выставочный проект "Картинки с выставки. 2.0" открывается в Музее С.С. Прокофьева в Москве с 27 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея музыки.Идея представить в одном проекте синтез двух видов искусства, создавая целостное впечатление от соединения цвета и звука, визуализации и акустики, неслучайна. В основе названия выставки – известный фортепианный цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки", написанный в 1874 году в память о художнике Викторе Гартмане, близком друге композитора. Импульсом для создания знаменитого произведения послужили акварели, рисунки и архитектурные проекты Гартмана, показанные на его выставке в Академии художеств. Мусоргский переосмыслил работы художника, создав авторский цикл, тематика которого воплотила в себе саму жизнь в её многообразии и – шире – картину мира человека."В этом (2025 - ред.) году Музей музыки будет стараться удивлять посетителей неочевидными выставками. Совсем недавно в Музее музыки открылась выставка "ОбъективНО о музыке", в которой соединены фотография и музыка. В "Картинках с выставки. 2.0" мы объединим живопись и музыку через эксперимент в содружестве с современным композитором Кузьмой Бодровым", - отметил гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов.Проект "Картинки с выставки 2.0" включает живописные полотна и графические работы Константина Коровина, Виктора и Аполлинария Васнецовых, Николая Рериха, Фёдора Федоровского и других известных художников. Картины "Дочь Пилата" Василия Поленова, "Лиловый конь" Бориса Шаляпина, "Сон Прокофьева" Павла Борисова экспонируются впервые.По заказу музея специально для выставки современный российский композитор Кузьма Бодров создал авторский цикл для виолончели и фортепиано. Тринадцать пьес композитора соответствуют тринадцати работам на выставке, и названия каждой части его цикла соотносятся с названиями картин. Открывается цикл увертюрой, которая представляет собой отдельное произведение, тематически не связанное ни с одной художественной работой, но сразу погружающее в мир искусства.Цикл "Картинки с выставки 2.0" написан композитором в современном музыкальном стиле, сочетающем лаконичность и экспрессию. Произведения исполнены лауреатами Международного конкурса имени П.И. Чайковского Василием Степановым (виолончель) и Станиславом Корчагиным (фортепиано) в Российском национальном музее музыки."Картинки с выставки" Мусоргского – это своеобразная музыкальная прогулка по воображаемой выставочной галерее. В выставочном проекте "Картинки с выставки 2.0" Музей музыки представил свою интерпретацию аналогичной прогулки, сочетающей классическое и современное искусство. Выставка будет работать для посетителей с 27 марта по 22 июня 2025 года. В рамках работы выставки запланированы мастер-классы, творческие встречи и концертные программы.

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