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В Москве арестовали водителя за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Москве арестовали водителя за попытку дать взятку сотруднику ДПС - РИА Новости, 27.03.2025

В Москве арестовали водителя за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Водитель автомобиля со спецсигналами, который пытался дать сотруднику ДПС взятку в 665 тысяч рублей в Москве, заключен под стражу, сообщает столичная... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:28:00+03:00

2025-03-27T16:28:00+03:00

2025-03-27T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля со спецсигналами, который пытался дать сотруднику ДПС взятку в 665 тысяч рублей в Москве, заключен под стражу, сообщает столичная прокуратура. Ранее СК сообщал, что 24 марта фигурант, двигаясь на микроавтобусе со спецсигналами по Новолучанской улице, был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке выяснилось, что разрешающие использование спецсигналов документы поддельные. Подозреваемый пытался передать инспектору ДПС взятку в размере 665 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и был задержан. "С учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры заключен под стражу 35-летний мужчина, обвиняемый в коррупционном преступлении... Фигуранту предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункта "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Вину он признал", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Никулинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

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происшествия, авто, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)