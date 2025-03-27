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В Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"* - РИА Новости, 27.03.2025
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14:18 27.03.2025 (обновлено: 14:29 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/moskva-2007684338.html
В Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"*
В Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"* - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"*
Силовики пресекли в Москве деятельность экстремистской организации, которая была направлена на подрыв конституционного строя и воспрепятствование работы... РИА Новости, 27.03.2025
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происшествия
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россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силовики пресекли в Москве деятельность экстремистской организации, которая была направлена на подрыв конституционного строя и воспрепятствование работы госорганов, задержаны четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"*."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 1.1, 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.По версии следствия, не позднее января 2020 года обвиняемая создала экстремистское сообщество для подрыва основ конституционного строя и воспрепятствования законной деятельности органов власти. Кроме того, женщина вовлекла знакомых для пропаганды деятельности организации и вовлечения в него участников.Отмечается, что в Москве были проведены обыски в местах их проживания, где были изъяты мобильные телефоны, экстремистские материалы и иные объекты и предметы.Четверым фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, устанавливаются их сообщники.На опубликованных в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве кадрах видно, что при обысках у задержанных также было найдено оружие.* Организация признана экстремистской в России
https://ria.ru/20250321/narkotorgovtsy-2006387875.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"*

Силовики в Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силовики пресекли в Москве деятельность экстремистской организации, которая была направлена на подрыв конституционного строя и воспрепятствование работы госорганов, задержаны четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"*.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 1.1, 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, не позднее января 2020 года обвиняемая создала экстремистское сообщество для подрыва основ конституционного строя и воспрепятствования законной деятельности органов власти. Кроме того, женщина вовлекла знакомых для пропаганды деятельности организации и вовлечения в него участников.
Отмечается, что в Москве были проведены обыски в местах их проживания, где были изъяты мобильные телефоны, экстремистские материалы и иные объекты и предметы.
Четверым фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, устанавливаются их сообщники.
На опубликованных в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве кадрах видно, что при обысках у задержанных также было найдено оружие.
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