https://ria.ru/20250327/moskva-2007684338.html

В Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"*

В Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"* - РИА Новости, 27.03.2025

В Москве пресекли деятельность организации "Граждане СССР"*

Силовики пресекли в Москве деятельность экстремистской организации, которая была направлена на подрыв конституционного строя и воспрепятствование работы... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:18:00+03:00

2025-03-27T14:18:00+03:00

2025-03-27T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силовики пресекли в Москве деятельность экстремистской организации, которая была направлена на подрыв конституционного строя и воспрепятствование работы госорганов, задержаны четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"*."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 1.1, 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.По версии следствия, не позднее января 2020 года обвиняемая создала экстремистское сообщество для подрыва основ конституционного строя и воспрепятствования законной деятельности органов власти. Кроме того, женщина вовлекла знакомых для пропаганды деятельности организации и вовлечения в него участников.Отмечается, что в Москве были проведены обыски в местах их проживания, где были изъяты мобильные телефоны, экстремистские материалы и иные объекты и предметы.Четверым фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, устанавливаются их сообщники.На опубликованных в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве кадрах видно, что при обысках у задержанных также было найдено оружие.* Организация признана экстремистской в России

https://ria.ru/20250321/narkotorgovtsy-2006387875.html

https://ria.ru/20250325/perechen-2007239802.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)