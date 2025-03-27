https://ria.ru/20250327/moskva-2007616415.html

В Москве на Киевском шоссе загорелся автомобиль

В Москве на Киевском шоссе загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.03.2025

В Москве на Киевском шоссе загорелся автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на Киевском шоссе в Москве, движение в сторону области затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:29:00+03:00

2025-03-27T09:29:00+03:00

2025-03-27T09:29:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Киевском шоссе в Москве, движение в сторону области затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Киевском шоссе в районе деревни Мешково в первой полосе движения произошло возгорание автомобиля. Движение в сторону области затруднено на 1,5 километра. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250121/dtp-1994883427.html

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2025

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происшествия, москва