https://ria.ru/20250327/moskva-2007616415.html
В Москве на Киевском шоссе загорелся автомобиль
В Москве на Киевском шоссе загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве на Киевском шоссе загорелся автомобиль
Возгорание автомобиля произошло на Киевском шоссе в Москве, движение в сторону области затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:29:00+03:00
2025-03-27T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Киевском шоссе в Москве, движение в сторону области затруднено на 1,5 километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Киевском шоссе в районе деревни Мешково в первой полосе движения произошло возгорание автомобиля. Движение в сторону области затруднено на 1,5 километра. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
В Москве на Киевском шоссе загорелся автомобиль
В Москве на Киевском шоссе загорелся автомобиль, движение затруднено на 1,5 км