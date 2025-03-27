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Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома - РИА Новости, 27.03.2025
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11:00 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/moskva-2007589082.html
Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома
Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома - РИА Новости, 27.03.2025
Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома
На территории бывшего Тушинского аэродрома в московском районе Покровское-Стрешнево будут построены четыре образовательных объекта, рассказал министр... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:00:00+03:00
2025-03-27T11:00:00+03:00
владислав овчинский
пик
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На территории бывшего Тушинского аэродрома в московском районе Покровское-Стрешнево будут построены четыре образовательных объекта, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Общая площадь четырех образовательных организаций, которые возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома, составит более 55,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Объекты разместятся на территории жилого комплекса "Holland park". Застройщиком выступает группа "ПИК" в сотрудничестве с другими девелоперами.По словам министра, одним из крупнейших учебных объектов станет школа на 850 мест на Волоколамском шоссе 71/15, представляющая собой трехэтажное здание площадью 22,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, места для индивидуальных занятий. В блоке начальной школы запланированы универсальные учебные кабинеты, а для старших классов будут устроены кабинеты для занятий по информатике и естественным наукам. Здание планируется ввести в 2026 год, заключил Овчинский.Кроме того, в школе появятся кабинеты для углубленного изучения инновационных технологий, робо-класс, различные лабораторно-исследовательские комплексы, лекционная, кабинеты для музыкальных занятий, шахматный кружок, мастерская акварельной живописи и рисунка, а также информационный библиотечный центр.
https://realty.ria.ru/20241112/shkola-1983385337.html
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владислав овчинский, пик, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва
Владислав Овчинский, ПИК, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москва
Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома

Овчинский: четыре образовательных объекта построят на месте Тушинского аэродрома

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На территории бывшего Тушинского аэродрома в московском районе Покровское-Стрешнево будут построены четыре образовательных объекта, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Общая площадь четырех образовательных организаций, которые возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома, составит более 55,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Школа в составе жилого комплекса Ália в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Москве завершается строительство школы на Тушинском аэродроме
12 ноября 2024, 18:59
Объекты разместятся на территории жилого комплекса "Holland park". Застройщиком выступает группа "ПИК" в сотрудничестве с другими девелоперами.
По словам министра, одним из крупнейших учебных объектов станет школа на 850 мест на Волоколамском шоссе 71/15, представляющая собой трехэтажное здание площадью 22,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, места для индивидуальных занятий.
В блоке начальной школы запланированы универсальные учебные кабинеты, а для старших классов будут устроены кабинеты для занятий по информатике и естественным наукам. Здание планируется ввести в 2026 год, заключил Овчинский.
Кроме того, в школе появятся кабинеты для углубленного изучения инновационных технологий, робо-класс, различные лабораторно-исследовательские комплексы, лекционная, кабинеты для музыкальных занятий, шахматный кружок, мастерская акварельной живописи и рисунка, а также информационный библиотечный центр.
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