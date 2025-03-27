https://ria.ru/20250327/moskva-2007589082.html

Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома

Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома - РИА Новости, 27.03.2025

Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома

На территории бывшего Тушинского аэродрома в московском районе Покровское-Стрешнево будут построены четыре образовательных объекта, рассказал министр... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:00:00+03:00

2025-03-27T11:00:00+03:00

2025-03-27T11:00:00+03:00

владислав овчинский

пик

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

москва

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На территории бывшего Тушинского аэродрома в московском районе Покровское-Стрешнево будут построены четыре образовательных объекта, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Общая площадь четырех образовательных организаций, которые возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома, составит более 55,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Объекты разместятся на территории жилого комплекса "Holland park". Застройщиком выступает группа "ПИК" в сотрудничестве с другими девелоперами.По словам министра, одним из крупнейших учебных объектов станет школа на 850 мест на Волоколамском шоссе 71/15, представляющая собой трехэтажное здание площадью 22,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, места для индивидуальных занятий. В блоке начальной школы запланированы универсальные учебные кабинеты, а для старших классов будут устроены кабинеты для занятий по информатике и естественным наукам. Здание планируется ввести в 2026 год, заключил Овчинский.Кроме того, в школе появятся кабинеты для углубленного изучения инновационных технологий, робо-класс, различные лабораторно-исследовательские комплексы, лекционная, кабинеты для музыкальных занятий, шахматный кружок, мастерская акварельной живописи и рисунка, а также информационный библиотечный центр.

https://realty.ria.ru/20241112/shkola-1983385337.html

https://realty.ria.ru/20240924/poliklinika-1974444449.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав овчинский, пик, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва