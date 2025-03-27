Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/moskva-2007587151.html
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы - РИА Новости, 27.03.2025
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы
Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 14 помещений в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:12:00+03:00
2025-03-27T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 14 помещений в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2017 года по результатам конкурсов с инвесторами заключено 27 договоров купли-продажи помещений в исторических зданиях общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. В 13 объектах работы еще продолжаются, а в 14 – уже завершены", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам заммэра, в общей сумме это более 2,4 тысячи квадратных метров. Он также напомнил, что в 2024 году инвесторы восстановили пять помещений в объектах культурного наследия.По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в 2024 году были восстановлены помещения в усадьбе на улице Балчуг, в здании бывшей редакции газеты “Вперед” на Большой Никитской улице и в трех бывших доходных домах начала прошлого столетия.На данный момент идут восстановительные работы в помещениях площадью 182,2 квадратного метра в "Служебных постройках старого Головинского дворца". Также 610 квадратных метров будет отреставрировано в историческом здании на улице Маросейке.Ранее столичный глава Сергей Собянин поручил ежегодно проводить в Москве реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.
https://ria.ru/20241228/efimov-1991744763.html
https://ria.ru/20250103/moskva-1992412684.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы

Ефимов: инвесторы возродили 14 помещений в исторических зданиях Москвы с 2017 г

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 14 помещений в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2017 года по результатам конкурсов с инвесторами заключено 27 договоров купли-продажи помещений в исторических зданиях общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. В 13 объектах работы еще продолжаются, а в 14 – уже завершены", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Ефимов: в Москве за год купили более 40 помещений в исторических зданиях
28 декабря 2024, 10:08
По словам заммэра, в общей сумме это более 2,4 тысячи квадратных метров. Он также напомнил, что в 2024 году инвесторы восстановили пять помещений в объектах культурного наследия.
По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в 2024 году были восстановлены помещения в усадьбе на улице Балчуг, в здании бывшей редакции газеты “Вперед” на Большой Никитской улице и в трех бывших доходных домах начала прошлого столетия.
На данный момент идут восстановительные работы в помещениях площадью 182,2 квадратного метра в "Служебных постройках старого Головинского дворца". Также 610 квадратных метров будет отреставрировано в историческом здании на улице Маросейке.
Ранее столичный глава Сергей Собянин поручил ежегодно проводить в Москве реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.
Отремонтированное строение с ризалитами и фронтонами в Трехпрудном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики
3 января, 14:57
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала