https://ria.ru/20250327/moskva-2007587151.html
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы - РИА Новости, 27.03.2025
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы
Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 14 помещений в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:12:00+03:00
2025-03-27T09:12:00+03:00
2025-03-27T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 14 помещений в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2017 года по результатам конкурсов с инвесторами заключено 27 договоров купли-продажи помещений в исторических зданиях общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. В 13 объектах работы еще продолжаются, а в 14 – уже завершены", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам заммэра, в общей сумме это более 2,4 тысячи квадратных метров. Он также напомнил, что в 2024 году инвесторы восстановили пять помещений в объектах культурного наследия.По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в 2024 году были восстановлены помещения в усадьбе на улице Балчуг, в здании бывшей редакции газеты “Вперед” на Большой Никитской улице и в трех бывших доходных домах начала прошлого столетия.На данный момент идут восстановительные работы в помещениях площадью 182,2 квадратного метра в "Служебных постройках старого Головинского дворца". Также 610 квадратных метров будет отреставрировано в историческом здании на улице Маросейке.Ранее столичный глава Сергей Собянин поручил ежегодно проводить в Москве реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.
https://ria.ru/20241228/efimov-1991744763.html
https://ria.ru/20250103/moskva-1992412684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы
Ефимов: инвесторы возродили 14 помещений в исторических зданиях Москвы с 2017 г
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 14 помещений в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2017 года по результатам конкурсов с инвесторами заключено 27 договоров купли-продажи помещений в исторических зданиях общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. В 13 объектах работы еще продолжаются, а в 14 – уже завершены", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам заммэра, в общей сумме это более 2,4 тысячи квадратных метров. Он также напомнил, что в 2024 году инвесторы восстановили пять помещений в объектах культурного наследия.
По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана
, в 2024 году были восстановлены помещения в усадьбе на улице Балчуг, в здании бывшей редакции газеты “Вперед” на Большой Никитской улице и в трех бывших доходных домах начала прошлого столетия.
На данный момент идут восстановительные работы в помещениях площадью 182,2 квадратного метра в "Служебных постройках старого Головинского дворца". Также 610 квадратных метров будет отреставрировано в историческом здании на улице Маросейке.
Ранее столичный глава Сергей Собянин
поручил ежегодно проводить в Москве
реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.