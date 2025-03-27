https://ria.ru/20250327/moskva-2007587151.html

Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы

Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы - РИА Новости, 27.03.2025

Ефимов: инвесторы восстановили 14 помещений в исторических зданиях Москвы

Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 14 помещений в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:12:00+03:00

2025-03-27T09:12:00+03:00

2025-03-27T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Инвесторы с 2017 года завершили восстановление 14 помещений в объектах культурного наследия Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2017 года по результатам конкурсов с инвесторами заключено 27 договоров купли-продажи помещений в исторических зданиях общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. В 13 объектах работы еще продолжаются, а в 14 – уже завершены", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам заммэра, в общей сумме это более 2,4 тысячи квадратных метров. Он также напомнил, что в 2024 году инвесторы восстановили пять помещений в объектах культурного наследия.По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в 2024 году были восстановлены помещения в усадьбе на улице Балчуг, в здании бывшей редакции газеты “Вперед” на Большой Никитской улице и в трех бывших доходных домах начала прошлого столетия.На данный момент идут восстановительные работы в помещениях площадью 182,2 квадратного метра в "Служебных постройках старого Головинского дворца". Также 610 квадратных метров будет отреставрировано в историческом здании на улице Маросейке.Ранее столичный глава Сергей Собянин поручил ежегодно проводить в Москве реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.

https://ria.ru/20241228/efimov-1991744763.html

https://ria.ru/20250103/moskva-1992412684.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы