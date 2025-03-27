https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007651634.html
У основателя "Русагро" нашли израильский паспорт
У основателя "Русагро" нашли израильский паспорт - РИА Новости, 27.03.2025
У основателя "Русагро" нашли израильский паспорт
Основатель "Русагро" Вадим Мошкович имеет паспорт Израиля и частный самолет, следователь просит суд отправить его в СИЗО, чтобы бизнесмен не скрылся, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:28:00+03:00
2025-03-27T12:28:00+03:00
2025-03-27T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович имеет паспорт Израиля и частный самолет, следователь просит суд отправить его в СИЗО, чтобы бизнесмен не скрылся, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте."У Мошковича есть самолёт Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство... Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - заявил следователь в суде.Накануне стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщил РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007532441.html
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израиль, россия, вадим мошкович, русагро , руслан кожура, москва, происшествия
Израиль, Россия, Вадим Мошкович, Русагро , Руслан Кожура, Москва, Происшествия
У основателя "Русагро" нашли израильский паспорт
У основателя "Русагро" Мошковича нашли израильский паспорт