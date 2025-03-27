Рейтинг@Mail.ru
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро" - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 27.03.2025 (обновлено: 12:58 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007651314.html
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро"
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро" - РИА Новости, 27.03.2025
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро"
В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:27:00+03:00
2025-03-27T12:58:00+03:00
происшествия
москва
россия
вадим мошкович
руслан кожура
русагро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007659190_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_0eea2c68eaab2c8ea0aada01b3dfad25.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича В.Н.", - сказала собеседница агентства. Аналогичное ходатайство зарегистрировано в отношении Максима Басова. Обоих уже доставили в суд. Накануне стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщил РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007532441.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007659190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df7a5d1694298498b7e327b270087182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, вадим мошкович, руслан кожура, русагро
Происшествия, Москва, Россия, Вадим Мошкович, Руслан Кожура, Русагро
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро"

В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро" Мошковича

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВадим Мошкович в суде. 27 марта 2025
Вадим Мошкович в суде. 27 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Вадим Мошкович в суде. 27 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича В.Н.", - сказала собеседница агентства.
Аналогичное ходатайство зарегистрировано в отношении Максима Басова.
Обоих уже доставили в суд.
Накануне стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщил РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.
Автомобиль компании Русагро - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам
Вчера, 17:46
 
ПроисшествияМоскваРоссияВадим МошковичРуслан КожураРусагро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала