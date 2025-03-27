https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007651314.html
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро"
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро" - РИА Новости, 27.03.2025
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро"
В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:27:00+03:00
2025-03-27T12:27:00+03:00
2025-03-27T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича В.Н.", - сказала собеседница агентства. Аналогичное ходатайство зарегистрировано в отношении Максима Басова. Обоих уже доставили в суд. Накануне стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщил РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007532441.html
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происшествия, москва, россия, вадим мошкович, руслан кожура, русагро
Происшествия, Москва, Россия, Вадим Мошкович, Руслан Кожура, Русагро
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро"
В суд поступило ходатайство об аресте основателя "Русагро" Мошковича