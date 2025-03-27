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Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 27.03.2025 (обновлено: 17:53 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/moryaki-2007754816.html
Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО
Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО - РИА Новости, 27.03.2025
Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО
Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник генерального штаба доложил ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе специальной военной... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:52:00+03:00
2025-03-27T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
северный флот вмф россии
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник генерального штаба доложил ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе специальной военной операции. "Сегодня встречался с некоторыми коллегами, которые рассказывали, еще вчера говорил на этот счет с министерством обороны, докладывал и начальник генерального штаба о том, как воюют моряки. Еще раз хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции" - сказал Путин в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.
https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Северный флот ВМФ России
Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО

Путин: начальник генштаба доложил, как моряки Северного флота воюют на СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник генерального штаба доложил ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе специальной военной операции.
"Сегодня встречался с некоторыми коллегами, которые рассказывали, еще вчера говорил на этот счет с министерством обороны, докладывал и начальник генерального штаба о том, как воюют моряки. Еще раз хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции" - сказал Путин в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики
Вчера, 17:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФСеверный флот ВМФ России
 
 
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