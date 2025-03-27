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Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО
Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО - РИА Новости, 27.03.2025
Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО
Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник генерального штаба доложил ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе специальной военной... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:52:00+03:00
2025-03-27T17:52:00+03:00
2025-03-27T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вооруженные силы рф
северный флот вмф россии
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник генерального штаба доложил ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе специальной военной операции. "Сегодня встречался с некоторыми коллегами, которые рассказывали, еще вчера говорил на этот счет с министерством обороны, докладывал и начальник генерального штаба о том, как воюют моряки. Еще раз хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции" - сказал Путин в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Северный флот ВМФ России
Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО
Путин: начальник генштаба доложил, как моряки Северного флота воюют на СВО