https://ria.ru/20250327/moryaki-2007754816.html

Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО

Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО - РИА Новости, 27.03.2025

Путину доложили о том, как моряки Северного флота воюют на СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник генерального штаба доложил ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе специальной военной... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:52:00+03:00

2025-03-27T17:52:00+03:00

2025-03-27T17:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

северный флот вмф россии

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что начальник генерального штаба доложил ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе специальной военной операции. "Сегодня встречался с некоторыми коллегами, которые рассказывали, еще вчера говорил на этот счет с министерством обороны, докладывал и начальник генерального штаба о том, как воюют моряки. Еще раз хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции" - сказал Путин в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.

https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html

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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии