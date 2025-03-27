https://ria.ru/20250327/moldavija-2007640996.html

Прокуроры не нашли оснований для обвинения Гуцул, заявил молдавский депутат

Прокуроры не нашли оснований для обвинения Гуцул, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 27.03.2025

Прокуроры не нашли оснований для обвинения Гуцул, заявил молдавский депутат

Спустя сутки после задержания главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул прокуроры не выдвинули ей обвинение, заявил журналистам депутат... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:40:00+03:00

2025-03-27T11:40:00+03:00

2025-03-27T11:40:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

россия

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007358402_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_14b1a3b8c252482e3043e61c3eb0065e.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Спустя сутки после задержания главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул прокуроры не выдвинули ей обвинение, заявил журналистам депутат молдавского парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. "Вчера был допрос, но прокуроры так и не выдвинули ей обвинение. Если бы действительно были какие-то основания, то они были бы предъявлены ей уже вчера. И с этим пошли бы в суд", - сказал Фотеску, посетивший Гуцул в СИЗО Национального антикоррупционного центра Молдавии. Депутат отметил, что глава Гагаузии находится в бодром расположении духа и переживает за Гагаузию. "Удивительно, что человека в ее положении больше интересует не собственная судьба, а судьба Гагаузии. Она спрашивала, не остановилась ли работа Исполкома (правительство автономии – ред.), смогут ли без ее подписи люди получить зарплату, как дальше продвигаются проекты, чтобы не было их блокировки из-за этой ситуации", - добавил Фотеску. Национальный антикоррупционный центр Молдавии 25 марта провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007640851.html

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007574718.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул