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Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве
Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве
Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит делегацию на параде Победы в Москве, заявил посол РФ Денис Алипов. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:56:00+03:00
2025-03-27T09:56:00+03:00
2025-03-27T10:14:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
денис алипов
нарендра моди
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индия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит делегацию на параде Победы в Москве, заявил посол РФ Денис Алипов."Ожидаем высокой представленности Индии на праздновании 80-й годовщины Великой Победы 9 мая в Москве. Надеемся, что делегацию возглавит премьер-министр Моди", - сказал он в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, денис алипов, нарендра моди, москва, индия
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Денис Алипов, Нарендра Моди, Москва, Индия
Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве
Посол Алипов: Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве