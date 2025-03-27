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Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве

Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве - РИА Новости, 27.03.2025

Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве

Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит делегацию на параде Победы в Москве, заявил посол РФ Денис Алипов. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:56:00+03:00

2025-03-27T09:56:00+03:00

2025-03-27T10:14:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

денис алипов

нарендра моди

москва

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618751_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_8e1177030282f4a9da75790efe0fcd9c.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит делегацию на параде Победы в Москве, заявил посол РФ Денис Алипов."Ожидаем высокой представленности Индии на праздновании 80-й годовщины Великой Победы 9 мая в Москве. Надеемся, что делегацию возглавит премьер-министр Моди", - сказал он в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".

https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html

россия

москва

индия

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2025

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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, денис алипов, нарендра моди, москва, индия