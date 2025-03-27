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Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:56 27.03.2025 (обновлено: 10:14 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/modi-2007621943.html
Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве
Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве - РИА Новости, 27.03.2025
Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве
Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит делегацию на параде Победы в Москве, заявил посол РФ Денис Алипов. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:56:00+03:00
2025-03-27T10:14:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
денис алипов
нарендра моди
москва
индия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит делегацию на параде Победы в Москве, заявил посол РФ Денис Алипов."Ожидаем высокой представленности Индии на праздновании 80-й годовщины Великой Победы 9 мая в Москве. Надеемся, что делегацию возглавит премьер-министр Моди", - сказал он в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, денис алипов, нарендра моди, москва, индия
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Денис Алипов, Нарендра Моди, Москва, Индия
Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве

Посол Алипов: Россия надеется, что Моди возглавит делегацию 9 мая в Москве

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит делегацию на параде Победы в Москве, заявил посол РФ Денис Алипов.
"Ожидаем высокой представленности Индии на праздновании 80-й годовщины Великой Победы 9 мая в Москве. Надеемся, что делегацию возглавит премьер-министр Моди", - сказал он в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве
14 марта, 16:30
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДенис АлиповНарендра МодиМоскваИндия
 
 
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