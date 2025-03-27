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Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме
Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме - РИА Новости, 27.03.2025
Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству детально проработать предложения депутатов, озвученные в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме, а... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:30:00+03:00
2025-03-27T15:30:00+03:00
2025-03-27T15:30:00+03:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству детально проработать предложения депутатов, озвученные в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме, а также сформировать перечень поручений. "Высказанные депутатами предложения надо детально и внимательно проработать и по итогам вчерашнего обсуждения сформировать перечень поручений со сроком исполнения. Здесь попрошу (вице-премьера – руководителя аппарата правительства – прим.) Дмитрия Юрьевича Григоренко проконтролировать это", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг. Накануне, 26 марта, в Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства РФ. Мишустин рассказал об итогах работы в 2024 году, а также ответил на вопросы депутатов всех фракций.
https://ria.ru/20250326/rossiya-2007486668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме
Мишустин поручил проработать предложения депутатов по итогам отчета в Госдуме