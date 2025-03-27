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Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме - РИА Новости, 27.03.2025
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15:30 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/mishustin-2007712142.html
Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме
Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме - РИА Новости, 27.03.2025
Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству детально проработать предложения депутатов, озвученные в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме, а... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:30:00+03:00
2025-03-27T15:30:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству детально проработать предложения депутатов, озвученные в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме, а также сформировать перечень поручений. "Высказанные депутатами предложения надо детально и внимательно проработать и по итогам вчерашнего обсуждения сформировать перечень поручений со сроком исполнения. Здесь попрошу (вице-премьера – руководителя аппарата правительства – прим.) Дмитрия Юрьевича Григоренко проконтролировать это", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг. Накануне, 26 марта, в Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства РФ. Мишустин рассказал об итогах работы в 2024 году, а также ответил на вопросы депутатов всех фракций.
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме

Мишустин поручил проработать предложения депутатов по итогам отчета в Госдуме

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству детально проработать предложения депутатов, озвученные в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме, а также сформировать перечень поручений.
«
"Высказанные депутатами предложения надо детально и внимательно проработать и по итогам вчерашнего обсуждения сформировать перечень поручений со сроком исполнения. Здесь попрошу (вице-премьера – руководителя аппарата правительства – прим.) Дмитрия Юрьевича Григоренко проконтролировать это", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.
Накануне, 26 марта, в Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства РФ. Мишустин рассказал об итогах работы в 2024 году, а также ответил на вопросы депутатов всех фракций.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи
26 марта, 16:26
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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