https://ria.ru/20250327/mishustin-2007712142.html

Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме

Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме - РИА Новости, 27.03.2025

Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству детально проработать предложения депутатов, озвученные в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме, а... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:30:00+03:00

2025-03-27T15:30:00+03:00

2025-03-27T15:30:00+03:00

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству детально проработать предложения депутатов, озвученные в ходе ежегодного отчета кабмина в Госдуме, а также сформировать перечень поручений. "Высказанные депутатами предложения надо детально и внимательно проработать и по итогам вчерашнего обсуждения сформировать перечень поручений со сроком исполнения. Здесь попрошу (вице-премьера – руководителя аппарата правительства – прим.) Дмитрия Юрьевича Григоренко проконтролировать это", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг. Накануне, 26 марта, в Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства РФ. Мишустин рассказал об итогах работы в 2024 году, а также ответил на вопросы депутатов всех фракций.

https://ria.ru/20250326/rossiya-2007486668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф