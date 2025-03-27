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Забота о бойцах СВО остается приоритетом для правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 27.03.2025 (обновлено: 15:27 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/mishustin-2007707620.html
Забота о бойцах СВО остается приоритетом для правительства, заявил Мишустин
Забота о бойцах СВО остается приоритетом для правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 27.03.2025
Забота о бойцах СВО остается приоритетом для правительства, заявил Мишустин
Забота об участниках специальной военной операции и их семьях, а также о жителях приграничных и новых регионов России была и останется в числе безусловных... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:17:00+03:00
2025-03-27T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Забота об участниках специальной военной операции и их семьях, а также о жителях приграничных и новых регионов России была и останется в числе безусловных приоритетов работы правительства, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он коротко остановился на итогах состоявшегося накануне ежегодного отчета правительства в Государственной Думе."Особое внимание уделили мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Безусловно, забота о них была и останется в числе абсолютных приоритетов правительства, как и о жителях наших приграничных и новых регионов, которым сегодня приходится справляться с трудностями", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250327/putin-2007586009.html
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россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин
Забота о бойцах СВО остается приоритетом для правительства, заявил Мишустин

Мишустин: забота о бойцах СВО и их семьях остается приоритетом для правительства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Забота об участниках специальной военной операции и их семьях, а также о жителях приграничных и новых регионов России была и останется в числе безусловных приоритетов работы правительства, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он коротко остановился на итогах состоявшегося накануне ежегодного отчета правительства в Государственной Думе.
"Особое внимание уделили мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Безусловно, забота о них была и останется в числе абсолютных приоритетов правительства, как и о жителях наших приграничных и новых регионов, которым сегодня приходится справляться с трудностями", - сказал Мишустин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил Мишустин
 
 
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