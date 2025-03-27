https://ria.ru/20250327/mishustin-2007707620.html

Забота о бойцах СВО остается приоритетом для правительства, заявил Мишустин

Забота о бойцах СВО остается приоритетом для правительства, заявил Мишустин - РИА Новости, 27.03.2025

Забота о бойцах СВО остается приоритетом для правительства, заявил Мишустин

Забота об участниках специальной военной операции и их семьях, а также о жителях приграничных и новых регионов России была и останется в числе безусловных... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:17:00+03:00

2025-03-27T15:17:00+03:00

2025-03-27T15:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Забота об участниках специальной военной операции и их семьях, а также о жителях приграничных и новых регионов России была и останется в числе безусловных приоритетов работы правительства, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он коротко остановился на итогах состоявшегося накануне ежегодного отчета правительства в Государственной Думе."Особое внимание уделили мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Безусловно, забота о них была и останется в числе абсолютных приоритетов правительства, как и о жителях наших приграничных и новых регионов, которым сегодня приходится справляться с трудностями", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250327/putin-2007586009.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин