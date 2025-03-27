https://ria.ru/20250327/mishustin-2007605029.html

Мишустин оценил развитие российско-туркменских отношений

Мишустин оценил развитие российско-туркменских отношений - РИА Новости, 27.03.2025

Мишустин оценил развитие российско-туркменских отношений

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российско-туркменские отношения поступательно развиваются, а дальнейшее расширение сотрудничества... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:43:00+03:00

2025-03-27T07:43:00+03:00

2025-03-27T07:43:00+03:00

туркмения

россия

иран

михаил мишустин

сердар бердымухамедов

в мире

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АШХАБАД, 27 мар – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российско-туркменские отношения поступательно развиваются, а дальнейшее расширение сотрудничества в полной мере отвечает интересам обеих стран, говорится в письме, опубликованном в газете "Нейтральный Туркменистан". "С удовлетворением отмечаю поступательное развитие российско-туркменских отношений в духе дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства. Убеждён, что дальнейшее расширение практического взаимодействия в полной мере отвечает интересам России и Туркменистана", – приводит издание обращение Мишустина, которое он написал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю праздника Навруз. Российский премьер-министр пожелал Бердымухамедову доброго здоровья и новых успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам Туркмении – благополучия и счастья. В Туркмении праздничные мероприятия, посвященные Наврузу, прошли 21-22 марта, эти дни были объявлены выходными. Этот древний праздник уходит корнями в первое тысячелетие до нашей эры, когда на территории Ирана была распространена зороастрийская религия. Навруз, что в переводе с фарси означает "новый день", является одним из старейших календарных праздников в мире. Его отмечают народы Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года.

https://ria.ru/20250210/turkmeniya-1998331431.html

туркмения

россия

иран

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туркмения, россия, иран, михаил мишустин, сердар бердымухамедов , в мире