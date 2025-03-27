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ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 27.03.2025

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и склад... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:46:00+03:00

2025-03-27T14:46:00+03:00

2025-03-27T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Степногорск, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , украина, безопасность