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В проект соглашения США и Украины по минералам включили все ископаемые - РИА Новости, 27.03.2025
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12:32 27.03.2025 (обновлено: 13:06 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/mineraly-2007652160.html
В проект соглашения США и Украины по минералам включили все ископаемые
В проект соглашения США и Украины по минералам включили все ископаемые - РИА Новости, 27.03.2025
В проект соглашения США и Украины по минералам включили все ископаемые
Новый проект соглашения с США по ресурсам не в пользу Украины, теперь в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ, заявил депутат Верховной рады от... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:32:00+03:00
2025-03-27T13:06:00+03:00
сша
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новый проект соглашения с США по ресурсам не в пользу Украины, теперь в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ, заявил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале."Держите инсайд о сделке по ископаемым. Я вчера получил этот документ от наших чиновников. &lt;…&gt; Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", — написал он.Депутат добавил, что это не окончательный документ, и выразил надежду, что украинская сторона добьется внесения в него значительных изменений. "Но текст, который я видел, это просто ужас", — признался Железняк.По его словам:"Никаких гарантий безопасности. Даже намеков", — заключил депутат.США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым в конце февраля, но подписание сорвалось из-за перепалки, которую Владимир Зеленский устроил с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. В результате президент США отчитал главу киевского режима за неуважение и фактически выгнал его из Белого дома.В начале марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания соглашения. При этом некоторые СМИ писали, что Штаты добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам, таким образом расширяя экономические требования к киевским властям. Так, по данным газеты Financial Times, в Вашингтоне хотят, чтобы украинские АЭС перешли под американский контроль.Издание "Страна.ua" в свою очередь отмечало, что киевский режим сам спровоцировал США на обсуждение этой темы, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении Запорожской АЭС, находящейся под контролем России.Зеленский же утверждает, что во время последнего телефонного разговора с главой Белого дома они затрагивали ситуацию вокруг ЗАЭС, но не передачу всех оставшихся у Украины атомных станций под управление Штатов.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
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сша, украина
США, Украина

В проект соглашения США и Украины по минералам включили все ископаемые

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovДобыча редкоземельных материалов в Житомирской области
Добыча редкоземельных материалов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Добыча редкоземельных материалов в Житомирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новый проект соглашения с США по ресурсам не в пользу Украины, теперь в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ, заявил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале.
«
"Держите инсайд о сделке по ископаемым. Я вчера получил этот документ от наших чиновников. <…> Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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25 марта, 08:00
Депутат добавил, что это не окончательный документ, и выразил надежду, что украинская сторона добьется внесения в него значительных изменений.
"Но текст, который я видел, это просто ужас", — признался Железняк.
По его словам:
  • Речь идет про все ископаемые, то есть и нефть, и газ, и новые, и уже существующие месторождения по всей территории Украины.
  • Добыча предполагается и государственными, и частными компаниями.
  • Документ предполагает "право первой ночи" американцев на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.
  • Управлять фондом будут пять человек, трое из них из США с полным правом вето.
  • Деньги из фонда сразу выводятся за рубеж. Если по причинам с украинской стороны что-то не дошло, придется доплачивать.
  • Взнос США — уже оказанная с 2022 года помощь Украине.
  • США могут по своему решению получать прибыль, причем первыми и только потом Украина.
  • Соглашение действует бессрочно. Изменения только с разрешения американцев.
«
"Никаких гарантий безопасности. Даже намеков", — заключил депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре
22 марта, 08:00
США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым в конце февраля, но подписание сорвалось из-за перепалки, которую Владимир Зеленский устроил с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. В результате президент США отчитал главу киевского режима за неуважение и фактически выгнал его из Белого дома.
В начале марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания соглашения. При этом некоторые СМИ писали, что Штаты добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам, таким образом расширяя экономические требования к киевским властям. Так, по данным газеты Financial Times, в Вашингтоне хотят, чтобы украинские АЭС перешли под американский контроль.
Издание "Страна.ua" в свою очередь отмечало, что киевский режим сам спровоцировал США на обсуждение этой темы, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении Запорожской АЭС, находящейся под контролем России.
Зеленский же утверждает, что во время последнего телефонного разговора с главой Белого дома они затрагивали ситуацию вокруг ЗАЭС, но не передачу всех оставшихся у Украины атомных станций под управление Штатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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12 марта, 08:01
 
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