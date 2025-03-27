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МИД России заявил об отсутствии доверия к Киеву
МИД России заявил об отсутствии доверия к Киеву - РИА Новости, 27.03.2025
МИД России заявил об отсутствии доверия к Киеву
Никакого доверия к Киеву нет, ведь там перевирают даже то, о чем они договаривались со своими кураторами, заявила в ходе брифинга в четверг официальный... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:16:00+03:00
2025-03-27T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Никакого доверия к Киеву нет, ведь там перевирают даже то, о чем они договаривались со своими кураторами, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Доверия к ним, конечно, нет никакого. Какое доверие, если они перевирают на ходу всё, буквально всё, даже то, о чем договаривались с теми, кто курирует их все эти годы" , - сказала она.Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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киев, мария захарова, россия, сша, в мире
Киев, Мария Захарова, Россия, США, В мире
МИД России заявил об отсутствии доверия к Киеву
Захарова: Киев перевирает даже то, о чем договаривался со своими кураторами