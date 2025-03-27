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Гендиректор ЮНЕСКО подыгрывает Киеву, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2025
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13:05 27.03.2025 (обновлено: 13:12 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/mid-2007661095.html
Гендиректор ЮНЕСКО подыгрывает Киеву, заявили в МИД
Гендиректор ЮНЕСКО подыгрывает Киеву, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2025
Гендиректор ЮНЕСКО подыгрывает Киеву, заявили в МИД
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и Западу, ее деятельность приводит к дальнейшим убийствам журналистов, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:05:00+03:00
2025-03-27T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и Западу, ее деятельность приводит к дальнейшим убийствам журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нынешняя гендиректор (ЮНЕСКО) де-факто подыгрывает киевским властям и их западным покровителям, и ее ангажированность стала ее позором. Видимо, она тоже считала, что отсидится – нет, она не отсиделась. И что самое страшное: ее деятельность непосредственная и приводит к дальнейшим убийствам журналистов", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что Россия вместе с единомышленниками продолжит добиваться выполнением гендиректора ЮНЕСКО своего мандата.Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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киев, россия, юнеско, в мире
Киев, Россия, ЮНЕСКО, В мире
Гендиректор ЮНЕСКО подыгрывает Киеву, заявили в МИД

МИД: деятельность главы ЮНЕСКО приводит к дальнейшим убийствам журналистов

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и Западу, ее деятельность приводит к дальнейшим убийствам журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нынешняя гендиректор (ЮНЕСКО) де-факто подыгрывает киевским властям и их западным покровителям, и ее ангажированность стала ее позором. Видимо, она тоже считала, что отсидится – нет, она не отсиделась. И что самое страшное: ее деятельность непосредственная и приводит к дальнейшим убийствам журналистов", - сказала она в ходе брифинга.
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Захарова добавила, что Россия вместе с единомышленниками продолжит добиваться выполнением гендиректора ЮНЕСКО своего мандата.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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