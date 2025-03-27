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МИД Италии одобрил решение вернуть Ariston контроль над российской дочкой - РИА Новости, 27.03.2025
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13:00 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/mid-2007659979.html
МИД Италии одобрил решение вернуть Ariston контроль над российской дочкой
МИД Италии одобрил решение вернуть Ariston контроль над российской дочкой - РИА Новости, 27.03.2025
МИД Италии одобрил решение вернуть Ariston контроль над российской дочкой
Италия положительно оценивает решение России вернуть Ariston контроль над российским дочерним предприятием, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:00:00+03:00
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экономика
россия
италия
владимир путин
газпром
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РИМ, 27 мар – РИА Новости. Италия положительно оценивает решение России вернуть Ariston контроль над российским дочерним предприятием, говорится в заявлении МИД страны. Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". "Министерство иностранных дел положительно оценивает решение Российской Федерации вернуть компании Ariston управление производственным предприятием, расположенным в Ленинградской области", - говорится в сообщении. Итальянская компания Ariston Group выразила удовлетворение решением России вернуть ей контроль над российским дочерним предприятием и считает его признанием за десятилетия инвестицией в РФ, говорится в заявлении исполнительного директора Паоло Мерлони. Согласно коммюнике, РФ восстановила Ariston Holding N.V. во владении и полном управлении акциями своей российской дочерней компании ООО "Аристон Термо Рус".
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экономика, россия, италия, владимир путин, газпром
Экономика, Россия, Италия, Владимир Путин, Газпром
МИД Италии одобрил решение вернуть Ariston контроль над российской дочкой

МИД Италии одобрил решение РФ вернуть Ariston контроль над российской дочкой

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 27 мар – РИА Новости. Италия положительно оценивает решение России вернуть Ariston контроль над российским дочерним предприятием, говорится в заявлении МИД страны.
Бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы".
"Министерство иностранных дел положительно оценивает решение Российской Федерации вернуть компании Ariston управление производственным предприятием, расположенным в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Итальянская компания Ariston Group выразила удовлетворение решением России вернуть ей контроль над российским дочерним предприятием и считает его признанием за десятилетия инвестицией в РФ, говорится в заявлении исполнительного директора Паоло Мерлони. Согласно коммюнике, РФ восстановила Ariston Holding N.V. во владении и полном управлении акциями своей российской дочерней компании ООО "Аристон Термо Рус".
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