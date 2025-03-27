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Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией - РИА Новости, 27.03.2025
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12:33 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/mid-2007652828.html
Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией
Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией - РИА Новости, 27.03.2025
Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией
Подготовка Киевом при содействии Лондона международной конференции по Буче является провокацией, чтобы попытаться представить в новой обертке фейки о событиях... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:33:00+03:00
2025-03-27T12:33:00+03:00
россия
буча
киев
мария захарова
сергей лавров
дмитрий полянский
оон
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МОСКВА, 27 мар-РИА Новости. Подготовка Киевом при содействии Лондона международной конференции по Буче является провокацией, чтобы попытаться представить в новой обертке фейки о событиях там, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы знаем о подготовке киевским режимом при содействии Британии некой международной конференции по Буче в мае текущего года и не сомневаемся, что эта провокация станет еще одним шагом, направленным на то, чтобы в очередной раз достать из пыльных шкафов старые методички и попытаться представить уже в новой обертке якобы причастность вооруженных сил России к постановке в Буче", - сказала она. "А цель? Конечно, все та же, ведь сейчас столько людей, политологов, государственных деятелей, говорят о мире, а сценарий мы знаем, как только начинаются разговоры о мире - жди провокаций киевского режима при кураторстве западных покровителей", - пояснила Захарова. "Нужно будет все эти разговоры нивелировать. Для этого и проводятся все эти конференции", - заключила она. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе". В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
https://ria.ru/20241019/borrel-1978900370.html
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россия, буча, киев, мария захарова, сергей лавров, дмитрий полянский, оон
Россия, Буча, Киев, Мария Захарова, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, ООН
Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией

Захарова назвала подготовку Киевом конференции по Буче провокацией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар-РИА Новости. Подготовка Киевом при содействии Лондона международной конференции по Буче является провокацией, чтобы попытаться представить в новой обертке фейки о событиях там, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы знаем о подготовке киевским режимом при содействии Британии некой международной конференции по Буче в мае текущего года и не сомневаемся, что эта провокация станет еще одним шагом, направленным на то, чтобы в очередной раз достать из пыльных шкафов старые методички и попытаться представить уже в новой обертке якобы причастность вооруженных сил России к постановке в Буче", - сказала она.
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"А цель? Конечно, все та же, ведь сейчас столько людей, политологов, государственных деятелей, говорят о мире, а сценарий мы знаем, как только начинаются разговоры о мире - жди провокаций киевского режима при кураторстве западных покровителей", - пояснила Захарова.
"Нужно будет все эти разговоры нивелировать. Для этого и проводятся все эти конференции", - заключила она.
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе".
В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
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РоссияБучаКиевМария ЗахароваСергей ЛавровДмитрий ПолянскийООН
 
 
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