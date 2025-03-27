https://ria.ru/20250327/mid-2007652828.html

Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией

Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией - РИА Новости, 27.03.2025

Захарова назвала идею Киева провести конференцию по Буче провокацией

Подготовка Киевом при содействии Лондона международной конференции по Буче является провокацией, чтобы попытаться представить в новой обертке фейки о событиях... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:33:00+03:00

2025-03-27T12:33:00+03:00

2025-03-27T12:33:00+03:00

россия

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киев

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сергей лавров

дмитрий полянский

оон

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МОСКВА, 27 мар-РИА Новости. Подготовка Киевом при содействии Лондона международной конференции по Буче является провокацией, чтобы попытаться представить в новой обертке фейки о событиях там, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы знаем о подготовке киевским режимом при содействии Британии некой международной конференции по Буче в мае текущего года и не сомневаемся, что эта провокация станет еще одним шагом, направленным на то, чтобы в очередной раз достать из пыльных шкафов старые методички и попытаться представить уже в новой обертке якобы причастность вооруженных сил России к постановке в Буче", - сказала она. "А цель? Конечно, все та же, ведь сейчас столько людей, политологов, государственных деятелей, говорят о мире, а сценарий мы знаем, как только начинаются разговоры о мире - жди провокаций киевского режима при кураторстве западных покровителей", - пояснила Захарова. "Нужно будет все эти разговоры нивелировать. Для этого и проводятся все эти конференции", - заключила она. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе". В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.

https://ria.ru/20241019/borrel-1978900370.html

https://ria.ru/20240828/vsu-1969000507.html

https://ria.ru/20250313/mid-2004740007.html

россия

буча

киев

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россия, буча, киев, мария захарова, сергей лавров, дмитрий полянский, оон