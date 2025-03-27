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МИД: Россия будет добиваться от ООН заявлений по убийствам ВСУ журналистов - РИА Новости, 27.03.2025
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12:04 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/mid-2007646959.html
МИД: Россия будет добиваться от ООН заявлений по убийствам ВСУ журналистов
МИД: Россия будет добиваться от ООН заявлений по убийствам ВСУ журналистов - РИА Новости, 27.03.2025
МИД: Россия будет добиваться от ООН заявлений по убийствам ВСУ журналистов
Делегации РФ при международных организациях будут добиваться от них полноценных заявлений по кровавым убийствам ВСУ российских журналистов, заявила официальный... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:04:00+03:00
2025-03-27T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Делегации РФ при международных организациях будут добиваться от них полноценных заявлений по кровавым убийствам ВСУ российских журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Наши делегации, наши постоянные представительства при ООН в Нью-Йорке, в Женеве, в Париже, будут добиваться полноценных комментариев и заявлений уполномоченных лиц в этих структурах относительно кровавого убийства российских журналистов со стороны киевского режима", - сказала она на брифинге. Ранее представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ. При этом Дюжаррик добавил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата. "Так как же вы проводите расследование без мандата во всех других случаях, когда находите слова для обвинения нашей страны? Вспоминайте тогда, что у вас нет мандата… Для того, чтобы определить, что киевский режим рад убийству российских журналистов мандат-то и не надо. Нужно просто читать их прямую речь и делать соответствующие выводы, для чего тоже мандата не надо", - добавила Захарова. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20250327/pushkov-2007629676.html
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в мире, белгородская область, украина, мария захарова, стефан дюжаррик, анна прокофьева
В мире, Белгородская область, Украина, Мария Захарова, Стефан Дюжаррик, Анна Прокофьева
МИД: Россия будет добиваться от ООН заявлений по убийствам ВСУ журналистов

Захарова: Россия будет добиваться от ООН заявлений по убийствам ВСУ журналистов

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Делегации РФ при международных организациях будут добиваться от них полноценных заявлений по кровавым убийствам ВСУ российских журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наши делегации, наши постоянные представительства при ООН в Нью-Йорке, в Женеве, в Париже, будут добиваться полноценных комментариев и заявлений уполномоченных лиц в этих структурах относительно кровавого убийства российских журналистов со стороны киевского режима", - сказала она на брифинге.
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Ранее представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ. При этом Дюжаррик добавил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.
"Так как же вы проводите расследование без мандата во всех других случаях, когда находите слова для обвинения нашей страны? Вспоминайте тогда, что у вас нет мандата… Для того, чтобы определить, что киевский режим рад убийству российских журналистов мандат-то и не надо. Нужно просто читать их прямую речь и делать соответствующие выводы, для чего тоже мандата не надо", - добавила Захарова.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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В миреБелгородская областьУкраинаМария ЗахароваСтефан ДюжаррикАнна Прокофьева
 
 
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