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В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.03.2025
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10:18 27.03.2025 (обновлено: 10:19 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/mid-2007626927.html
В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына
В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына
В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, готовится также и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, заявил журналистам... РИА Новости, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, готовится также и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы всегда со всеми ведем переговоры по поводу обмена визитами. Подготовка всегда у нас ведется. Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос. У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", - сказал Руденко. Он напомнил, что стратегический диалог между РФ и КНДР был начат в прошлом году с визита главы МИД КНДР в Россию. "Планы большие, будем их реализовывать", - добавил Руденко.
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россия, москва, пхеньян, андрей руденко, сергей лавров, ким чен ын, в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Андрей Руденко, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, В мире
В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына

Замглавы МИД Руденко: в Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, готовится также и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы всегда со всеми ведем переговоры по поводу обмена визитами. Подготовка всегда у нас ведется. Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос. У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", - сказал Руденко.
Он напомнил, что стратегический диалог между РФ и КНДР был начат в прошлом году с визита главы МИД КНДР в Россию.
"Планы большие, будем их реализовывать", - добавил Руденко.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Песков раскрыл подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию
24 марта, 12:38
 
РоссияМоскваПхеньянАндрей РуденкоСергей ЛавровКим Чен ЫнВ мире
 
 
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