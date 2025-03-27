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В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына
В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына
В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, готовится также и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, заявил журналистам... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:18:00+03:00
2025-03-27T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, готовится также и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы всегда со всеми ведем переговоры по поводу обмена визитами. Подготовка всегда у нас ведется. Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос. У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", - сказал Руденко. Он напомнил, что стратегический диалог между РФ и КНДР был начат в прошлом году с визита главы МИД КНДР в Россию. "Планы большие, будем их реализовывать", - добавил Руденко.
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россия, москва, пхеньян, андрей руденко, сергей лавров, ким чен ын, в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Андрей Руденко, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, В мире
В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына
Замглавы МИД Руденко: в Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына