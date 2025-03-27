https://ria.ru/20250327/mid-2007626927.html

В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына

В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.03.2025

В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына

В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, готовится также и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, заявил журналистам... РИА Новости, 27.03.2025

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москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, готовится также и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы всегда со всеми ведем переговоры по поводу обмена визитами. Подготовка всегда у нас ведется. Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос. У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями", - сказал Руденко. Он напомнил, что стратегический диалог между РФ и КНДР был начат в прошлом году с визита главы МИД КНДР в Россию. "Планы большие, будем их реализовывать", - добавил Руденко.

https://ria.ru/20250324/peskov-2006919190.html

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