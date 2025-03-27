https://ria.ru/20250327/metro-2007654239.html
В московском метро женщина с ребенком упала на пути
В московском метро женщина с ребенком упала на пути - РИА Новости, 27.03.2025
В московском метро женщина с ребенком упала на пути
Женщина с ребенком на руках зашла за ограничительную линию на платформе и упала на пути на станции московского метро "Коломенская", сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:38:00+03:00
2025-03-27T12:38:00+03:00
2025-03-27T12:38:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Женщина с ребенком на руках зашла за ограничительную линию на платформе и упала на пути на станции московского метро "Коломенская", сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На станции метро "Коломенская" женщина с ребенком на руках отвлеклась, зашла за ограничительную линию у края платформы и упала на пути. К счастью, никто не пострадал. Подняться на платформу женщине с ребенком помогли очевидцы", - говорится в сообщении. В прокуратуре напомнили, что метро – это место, где нужно быть особенно внимательным и соблюдать правила пользования. Подчеркивается, что запрещено заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда.
https://ria.ru/20241112/sk-1983283388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В московском метро женщина с ребенком упала на пути
Женщина с ребенком упала на пути на станции московского метро "Коломенская"