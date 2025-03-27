"Ночь театров": как попасть на бесплатные концерты, спектакли и экскурсии

Век сатиры

Театру сатиры исполнилось 100 лет. За вековую историю у него сменилось несколько адресов. С 1964-го театр обосновался на площади Маяковского. Уникальный репертуар — почти 500 спектаклей за все эти годы.

Театр всегда был собирателем и хранителем мировой комедиографии. Там впервые поставили "Пигмалион" Бернарда Шоу, инсценировку романов Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Для "Сатиры" писали Михаил Булгаков и Алексей Толстой.