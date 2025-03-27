https://ria.ru/20250327/medvedev-2007773309.html

Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев

Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев - РИА Новости, 27.03.2025

Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев

Правоохранительные органы РФ стали активнее вести работу по выявлению нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства, сообщил зампредседателя... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:44:00+03:00

2025-03-27T18:44:00+03:00

2025-03-27T18:45:00+03:00

россия

дмитрий медведев

миграция

мигранты

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ стали активнее вести работу по выявлению нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики Медведев сообщил, что по данным прокурорских проверок в 2024 году было выявлено почти 30 тысяч нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства. "Правоохранительные органы действительно стали активнее вести работу в этом направлении. Был вскрыт целый ряд грубых нарушений закона", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, миграция, мигранты