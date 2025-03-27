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Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев - РИА Новости, 27.03.2025
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18:44 27.03.2025 (обновлено: 18:45 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/medvedev-2007773309.html
Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев
Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев - РИА Новости, 27.03.2025
Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев
Правоохранительные органы РФ стали активнее вести работу по выявлению нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства, сообщил зампредседателя... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:44:00+03:00
2025-03-27T18:45:00+03:00
россия
дмитрий медведев
миграция
мигранты
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ стали активнее вести работу по выявлению нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики Медведев сообщил, что по данным прокурорских проверок в 2024 году было выявлено почти 30 тысяч нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства. "Правоохранительные органы действительно стали активнее вести работу в этом направлении. Был вскрыт целый ряд грубых нарушений закона", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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россия, дмитрий медведев, миграция, мигранты
Россия, Дмитрий Медведев, Миграция, Мигранты
Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев

Медведев: нарушения миграционного законодательства стали выявлять активнее

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ стали активнее вести работу по выявлению нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики Медведев сообщил, что по данным прокурорских проверок в 2024 году было выявлено почти 30 тысяч нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства.
«
"Правоохранительные органы действительно стали активнее вести работу в этом направлении. Был вскрыт целый ряд грубых нарушений закона", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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