https://ria.ru/20250327/medvedev-2007773309.html
Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев
Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев - РИА Новости, 27.03.2025
Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев
Правоохранительные органы РФ стали активнее вести работу по выявлению нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства, сообщил зампредседателя... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:44:00+03:00
2025-03-27T18:44:00+03:00
2025-03-27T18:45:00+03:00
россия
дмитрий медведев
миграция
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956938638_0:25:3070:1752_1920x0_80_0_0_d2ba6117a7b38066344c9d34007ebda0.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ стали активнее вести работу по выявлению нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики Медведев сообщил, что по данным прокурорских проверок в 2024 году было выявлено почти 30 тысяч нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства. "Правоохранительные органы действительно стали активнее вести работу в этом направлении. Был вскрыт целый ряд грубых нарушений закона", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237874.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956938638_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_2583bb93f130ff53906ea96bba30e98b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, миграция, мигранты
Россия, Дмитрий Медведев, Миграция, Мигранты
Нарушения в сфере миграции стали выявлять активнее, заявил Медведев
Медведев: нарушения миграционного законодательства стали выявлять активнее