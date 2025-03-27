https://ria.ru/20250327/medvedev-2007769861.html

Медведев призвал наказывать мигрантов с незаконными разрешениями на работу

Медведев призвал наказывать мигрантов с незаконными разрешениями на работу - РИА Новости, 27.03.2025

Медведев призвал наказывать мигрантов с незаконными разрешениями на работу

Иностранцы, которые воспользовались незаконными услугами для получения регистрации и разрешения на работу в России, должны привлекаться к ответственности наряду РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:32:00+03:00

2025-03-27T18:32:00+03:00

2025-03-27T18:40:00+03:00

россия

дмитрий медведев

мигранты

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Иностранцы, которые воспользовались незаконными услугами для получения регистрации и разрешения на работу в России, должны привлекаться к ответственности наряду с должностными лицами, которые эти разрешения выдавали, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов - отметил ряд грубых нарушений закона в сфере миграции, в том числе при регистрации иностранцев и выдаче им разрешений на работу в РФ. "Особо отмечу, что ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, не только должностные лица, но и те лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20241127/migratsiya-1986066013.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, мигранты