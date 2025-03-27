https://ria.ru/20250327/medvedev-2007765791.html

Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере

Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере - РИА Новости, 27.03.2025

Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере

Необходимо исключить саму возможность злоупотреблений в сфере исполнения миграционного законодательства на всех этапах, от регистрации иностранцев до проведения РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:19:00+03:00

2025-03-27T18:19:00+03:00

2025-03-27T18:20:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо исключить саму возможность злоупотреблений в сфере исполнения миграционного законодательства на всех этапах, от регистрации иностранцев до проведения экзаменов на знание русского языка и истории, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, что предотвращение преступности в этой сфере - одна из самых важных задач. Здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах: при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского языка и истории и в целом ряде других ситуаций", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети "В Контакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html

россия

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Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий медведев