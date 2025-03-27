Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 27.03.2025 (обновлено: 18:20 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/medvedev-2007765791.html
Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере
Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере - РИА Новости, 27.03.2025
Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере
Необходимо исключить саму возможность злоупотреблений в сфере исполнения миграционного законодательства на всех этапах, от регистрации иностранцев до проведения РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:19:00+03:00
2025-03-27T18:20:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо исключить саму возможность злоупотреблений в сфере исполнения миграционного законодательства на всех этапах, от регистрации иностранцев до проведения экзаменов на знание русского языка и истории, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, что предотвращение преступности в этой сфере - одна из самых важных задач. Здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах: при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского языка и истории и в целом ряде других ситуаций", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети "В Контакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере

Медведев: возможностей для злоупотреблений в миграционной сфере быть не должно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо исключить саму возможность злоупотреблений в сфере исполнения миграционного законодательства на всех этапах, от регистрации иностранцев до проведения экзаменов на знание русского языка и истории, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Очевидно, что предотвращение преступности в этой сфере - одна из самых важных задач. Здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах: при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского языка и истории и в целом ряде других ситуаций", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети "В Контакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта
31 октября 2024, 20:42
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала