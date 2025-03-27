Медведев призвал исключить злоупотребления в миграционной сфере
Медведев: возможностей для злоупотреблений в миграционной сфере быть не должно
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо исключить саму возможность злоупотреблений в сфере исполнения миграционного законодательства на всех этапах, от регистрации иностранцев до проведения экзаменов на знание русского языка и истории, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Очевидно, что предотвращение преступности в этой сфере - одна из самых важных задач. Здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах: при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского языка и истории и в целом ряде других ситуаций", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети "В Контакте".
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