https://ria.ru/20250327/medvedev-2007743075.html
Медведев призвал лишать гражданства, полученного с нарушением закона
Медведев призвал лишать гражданства, полученного с нарушением закона - РИА Новости, 27.03.2025
Медведев призвал лишать гражданства, полученного с нарушением закона
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности лишения иностранцев российского гражданства, если оно получено с нарушением закона. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:28:00+03:00
2025-03-27T17:28:00+03:00
2025-03-27T17:41:00+03:00
россия
дмитрий медведев
гражданство
мигранты
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности лишения иностранцев российского гражданства, если оно получено с нарушением закона.Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, где обсуждались вопросы применения нового правового режима – высылки нелегальных мигрантов. Видеозапись опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".Замглавы Совбеза подчеркнул, что ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, но и сами лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами."Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки, в целом и, возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, гражданство, мигранты
Россия, Дмитрий Медведев, Гражданство, Мигранты
Медведев призвал лишать гражданства, полученного с нарушением закона
Медведев призвал лишать иностранцев гражданства, полученного с нарушением закона