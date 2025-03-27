https://ria.ru/20250327/medosvidetelstvovanie-2007592573.html

В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения - РИА Новости, 27.03.2025

В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года, соответствующий... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T02:42:00+03:00

2025-03-27T02:42:00+03:00

2025-03-27T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). <…> Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — говорится в проекте документа. Проектом приказа уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Так, например, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами производится отбор биологических объектов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели и при необходимости исследуются, поясняется в проекте. Кроме того, изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, отмечается в пояснительной записке к документу. Уточнены также вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медосвидетельствования, следует из проекта.

https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999627603.html

https://ria.ru/20241121/medspravki-1984956610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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