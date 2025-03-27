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В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения - РИА Новости, 27.03.2025
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02:42 27.03.2025 (обновлено: 13:08 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/medosvidetelstvovanie-2007592573.html
В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения
В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения - РИА Новости, 27.03.2025
В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения
Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года, соответствующий... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:42:00+03:00
2025-03-27T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). &lt;…&gt; Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — говорится в проекте документа. Проектом приказа уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Так, например, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами производится отбор биологических объектов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели и при необходимости исследуются, поясняется в проекте. Кроме того, изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, отмечается в пояснительной записке к документу. Уточнены также вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медосвидетельствования, следует из проекта.
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999627603.html
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

Правила проведения медосвидетельствования изменятся в России с 1 сентября

© РИА Новости / Максим БлиновЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Забор крови. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние алкогольного опьянения планируется изменить с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). <…> Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — говорится в проекте документа.
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Проектом приказа уточняются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Так, например, при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами производится отбор биологических объектов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели и при необходимости исследуются, поясняется в проекте.
Кроме того, изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, отмечается в пояснительной записке к документу.
Уточнены также вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медосвидетельствования, следует из проекта.
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